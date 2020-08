Japonski premier zaradi zdravstvenih težav načrtuje svoj odstop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski premier Šinzo Abe namerava zaradi zdravstvenih težav odstopiti s položaja japonskega predsednika vlade. Po poročanju japonskih medijev Abe že več let trpi zaradi ulceroznega kolitisa. Gre za zelo bolečo in izčrpavajočo bolezen, ki prizadene sluznico danke in debelega črevesja. Zdravstveno stanje japonskega premierja naj bi se v zadnjem obdobju poslabšalo.