Izredne razmere na Švedskem, premier na pomoč poklical vojsko #video

Na Švedskem so vse pogostejši izbruhi nasilja, samo v noči na sredo sta bila v Stockholmu ubita dva moška, ​​25-letna ženska pa je umrla v eksploziji v hiši severno od prestolnice, poroča BBC. Premier Ulf Kristersson se bo zato danes sestal z načelnikom švedske policije in vrhovnim poveljnikom vojske, saj bodo oborožene sile pomagale policiji v boju proti kriminalnim tolpam. Kristersson je priznal, da Švedska še ni doživela česa podobnega, pa tudi nobena druga država v Evropi ne.

Kriminalne tolpe, ki se med drugim ukvarjajo s trgovino z orožjem in mamili, so na Švedskem dejavne že leta, v zadnjem času pa so vse bolj nasilne. Večstanovanjske stavbe in hiše po vsej državi pogosto pretresajo eksplozije, streljanje na javnih mestih pa je v nekoč mirni državi postalo stalnica. Žrtve obračunov med tolpami so tudi naključni mimoidoči in ljudje, ki niso povezani s kriminalnimi združbami.

Premier priznal: Švedska še ni doživela česa podobnega

"Preganjali bomo tolpe. Gangsterje bomo premagali," je dejal Kristersson v televizijskem nagovoru narodu v četrtek zvečer, potem ko so bili v streljanju in eksplozijah v noči na sredo ubiti trije ljudje. Med mrtvimi sta bila 18-letni moški na prepolnem nogometnem igrišču in 25-letna ženska, za katero ni znano, da bi bila povezana s tolpami.

Premier je poudaril, da skrajno nasilje prizadene vse več otrok in povsem nedolžnih ljudi. Priznal je, da Švedska še nikoli ni doživela česa podobnega, pa tudi nobena druga država v Evropi ne doživlja česa podobnega.

"Sem sta nas pripeljali neodgovorna politika priseljevanja in neuspešna integracija," je dejal vodja konservativcev. Dejal je še, da švedska zakonodaja ni bila zasnovana za obračune med tolpami. "Vendar to zdaj spreminjamo," je poudaril.

Na Švedskem opažajo velik porast kriminala. Foto: Reuters

Policiji bo na pomoč priskočila vojska

Vrhovni poveljnik švedske vojske Micael Byden je za švedski časnik Dagens Nyheter povedal, da je pripravljen pomagati policiji. Po poročanju britanskega BBC ni jasno, kako bi se lahko vojska vključila v boj proti tolpam. Glede na dozdajšnje pogovore bi lahko vojaki prevzeli nekatere policijske naloge, da bi se policisti lahko posvetili boju proti kriminalu.

Nekateri kritiki so predlagane ukrepe označili za površinske in trdijo, da obravnavajo simptome, ne pa vzrokov nasilja.

V mesecu dni v obračunih med tolpami ubitih 12 ljudi

Po podatkih časnika Dagens Nyheter je bilo ta mesec v nasilju tolp do zdaj ubitih 12 ljudi, kar je največ od decembra 2019. Švedski mediji porast nasilja povezujejo z obračuni v tolpi, znani kot mreža Foxtrot, ki je razdeljena na dve rivalski skupini.