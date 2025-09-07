Izraelska vojska je v soboto ob stopnjevanju ofenzive na območju v napadu porušila stolpnico v mestu Gaza, že drugo v dveh dneh. Kot je navedla, naj bi jo palestinsko gibanje Hamas uporabljalo za nadzor izraelskih enot. Davi sta medtem z območja Gaze proti Izraelu poletela dva izstrelka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši dogodki dneva:



10.22 Izraelska vojska ob stopnjevanju napadov porušila drugo stolpnico v Gazi

Potem ko je izraelska vojska že v petek porušila prvo stolpnico v mestu Gaza, je v soboto zvečer sporočila, da so zadeli še eno. Po navedbah očividcev gre za stanovanjsko stolpnico Susi, ki je bila v napadu uničena. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je objavil posnetek, ki prikazuje, kako se 15-nadstropno poslopje zruši v oblaku prahu in dima.

Podobno kot že za prvo stolpnico je izraelska vojska tudi tokrat navedla, da je poslopje uporabljal Hamas, in sicer za nadzor nad izraelskimi enotami. Sprejeli naj bi ukrepe za omilitev škode za civiliste.

Vojska je pred tem v soboto izdala poziv k evakuaciji tako stolpnice kot širšega območja mesta Gaze, prebivalci naj bi se odpravili proti območju Al Mawasi na jugu enklave, kjer naj bi jim bili zagotovljeni humanitarna pomoč in zdravstvena oskrba.

Izrael je območje Al Mawasi razglasil za varno območje na začetku vojne, ki jo je sprožil napad islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Vojska je od takrat na tem območju kljub temu izvedla številna bombardiranja, češ da so ciljali borce Hamasa.

Izrael že več tednov svari pred novo ofenzivo na največje mesto v Gazi in je okrepil napade in kopenske operacije v predmestju, kar sproža skrbi pred nadaljnjim poslabšanjem že tako katastrofalnih humanitarnih razmer.

Danes sta medtem z območja Gaze nad ozemlje Izraela priletela dva izstrelka, je sporočila izraelska vojska. Eno raketo je prestregla zračna obramba, druga pa je padla na odprto območje.

Palestinsko gibanje Islamski džihad je sporočilo, da so napad izvedli njegovi pripadniki. Od začetka vojne so sicer iznad Gaze nad Izrael poletele številne rakete, so pa ti napadi v zadnjem času postali manj pogosti.