Izraelska vojska je zelo blizu napada na Libanon #video

Izraelska vojska je v luči krepitve konflikta s Hezbolahom v torek sporočila, da so potrdili načrt za ofenzivo v Libanonu. Libanonskemu šiitskemu gibanju je s "totalno vojno" pred tem grozil že izraelski zunanji minister Izrael Kac, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Smo zelo blizu trenutka, ko se bomo odločili spremeniti pravila igre proti Hezbolahu in Libanonu. V totalni vojni bo Hezbolah uničen, Libanon pa bo močno prizadet," je v torek dejal Kac.

Njegovim izjavam je sledilo sporočilo vojske, da so na sestanku o razmerah na severu države poveljniki potrdili in odobrili načrte za ofenzivo v Libanonu. Hkrati so se v vojski zavezali nadaljnji krepitvi pripravljenosti sil na severu, ki je redno tarča čezmejnega obstreljevanja.

Razmere na obmejnem območju so se dodatno zaostrile prejšnji teden, ko je bil v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit poveljnik Hezbolaha Sami Abdalah. Izraelske sile so danes potrdile, da so z letali znova napadle Libanon.

Od oktobra lani sta možnost invazije na Libanon že omenjala izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Joav Galant.

Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na tem območju. V 34-dnevni vojni je bilo takrat ubitih več kot tisoč ljudi.