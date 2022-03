Izrael: pred nakupovalnim središčem ubil štiri ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V domnevnem terorističnem napadu v mestu Beršeba na jugu Izraela so danes umrli štirje ljudje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili izraelski reševalci.

🔴 Bir Filistinli Beerşeba şehrinde bıçaklı eylem gerçekleştirdi: 4 yahudi öldü 7'si yaralandı, kendisi de vurularak şehit edildi. pic.twitter.com/j9NDAEPD7L — Daily Islamist (@dailyislamist) March 22, 2022

Napadalec je na bencinski črpalki najprej zabodel žensko, nato se je vrnil v avto ter zapeljal v kolesarja pred nakupovalnim središčem, nato je znova izstopil iz avta ter začel z nožem napadati ljudi, dokler ga ni mimoidoči ustrelil in ubil.

Izraelski premier Naftali Benet je po napadu dejal, da varnostne sile ostajajo v pripravljenosti in bodo še naprej ukrepale proti teroristom.

Napadalec je bil pripadnik beduinske skupnosti

Gibanje Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, je sporočilo, da njihovi pripadniki niso izvedli napada, so pa zanj okrivili izraelsko ravnanje s Palestinci.

Napade z nožem ali avtomobili v Izraelu pogosto izvajajo palestinski napadalci, a na jugu so napadi redki. V zadnjem obdobju so se tam pojavljali spopadi med pripadniki varnostnih sil in beduini. Tudi današnji napadalec naj bi bil po poročanju dpa pripadnik beduinske skupnosti.