Izrael opušča covidna potrdila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu so v nedeljo potrdili 33.394 novih okužb z novim koronavirusom, kar je bistveno manj od prejšnjih vrhuncev, ko so v enem dnevu dosegli tudi do 85.000 novih okužb.

V Izraelu so v nedeljo potrdili 33.394 novih okužb z novim koronavirusom, kar je bistveno manj od prejšnjih vrhuncev, ko so v enem dnevu dosegli tudi do 85.000 novih okužb. Foto: Reuters

Izrael je kljub rekordnemu številu covidnih bolnikov praktično opustil politiko covidnih potrdil. Doslej so morali Izraelci s covidnimi potrdili dokazovati, da so cepljeni proti covidu-19 ali prebolevniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od danes dalje velja, da covidna potrdila niso več obvezna z izjemo večjih dogodkov, kot so poroke. To dejansko pomeni, da lahko poslej vsakdo obišče restavracijo, kino ali hotel brez covidnega potrdila ali dokazila o negativnem testu na novi koronavirus. Sprememba pravil pomeni tudi, da necepljenim osebam ob odhodu iz Izraela ne bo več treba dokazovati, da so njihovi testi na novi koronavirus negativni.

Število okužb upada

Do ublažitve ukrepov v Izraelu prihaja kljub temu, da se trenutno v bolnišnicah zdravi več kot 1.200 ljudi covidnih bolnikov, kar je največ do začetka pandemije v državi z 9,4 milijona prebivalci.

V Izraelu so v nedeljo potrdili 33.394 novih okužb z novim koronavirusom, kar je bistveno manj od prejšnjih vrhuncev, ko so v enem dnevu dosegli tudi do 85.000 novih okužb.