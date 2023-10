Izrael napadli še iz Libanona

Pomembnejši poudarki dneva:



Na Izrael tudi izstrelki Hezbolaha iz Libanona

Kot so zapisali v sporočilu Hezbolaha, je gibanje "solidarno" z obsežnim napadom iz zraka, morja in kopnega na Izrael, ki ga je v soboto izvedel Hamas. Hezbolah "je napadel tri položaje cionističnega sovražnika v zasedenih libanonskih kmetijah Šeba (...) z velikim številom topniških granat in vodenih izstrelkov", so dodali.

Izraelska vojska je sporočila, da je s topništvom odgovorila na obstreljevanje z juga Libanona. "Izraelsko topništvo je v procesu napada na območje Libanona, od koder je bil izstreljen strel," so zapisali v izjavi. Podrobnosti niso navedli.

Skrajna palestinska skupina Hamas je v soboto izvedla silovit napad na izraelske cilje, izraelska vojska pa je odgovorila z obstreljevanjem Gaze. V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi.

Tiskovni predstavnik Hamasa Gazi Hamad je danes za britansko medijsko skupino BBC zatrdil, da so za napad na Izrael dobili neposredno podporo Irana.

Visoki predstavnik Bele hiše je sicer v soboto dejal, da je za zdaj še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa "neposredno vpleten" Iran.

Netanjahu pričakuje dolgo in težko vojno, spopadi se nadaljujejo

V Izraelu se danes nadaljujejo siloviti spopadi med izraelskimi silami in skrajno palestinsko skupino Hamas, ki je v soboto izvedla silovit napad na izraelske cilje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes posvaril, da se začenja "dolga in težka vojna", poročajo tuji mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je obljubil trdno podporo Izraelu.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se oboroženi spopadi med izraelskimi silami in stotinami borcev Hamasa danes po navedbah izraelske vojske nadaljujejo na najmanj 22 izraelskih lokacijah, vključno z vsaj dvema, kjer so oboroženi napadalci zadrževali talce.

"Začenjamo dolgo in težko vojno, v katero nas je prisilil morilski napad Hamasa," je davi na omrežju X zapisal Netanjahu. "Prva faza se v tem času končuje z uničenjem velike večine sovražnih sil, ki so prodrle na naše ozemlje. Hkrati smo začeli ofenzivno fazo, ki se bo nadaljevala brez omejitev in predaha, dokler cilji ne bodo doseženi. Povrnili bomo varnost državljanom Izraela in zmagali bomo," je dodal izraelski premier.

V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi. Po navedbah izraelske vojske je bilo ubitih več kot 200 Izraelcev, ranjenih pa okoli 1000. Predstavniki Gaze pa so povedali, da je v izraelski povračilni akciji umrlo najmanj 232 Palestincev, skoraj 1700 pa je ranjenih.

Ameriški predsednik Biden je v soboto obljubil "kot skala trdno" podporo Izraelu, vključno z vojaško pomočjo ZDA. Pogovori o tem na visoki ravni med ameriškimi in izraelskimi uradniki že intenzivno tečejo, je dejal visoki uradnik ameriške administracije.

Nakazal je, da je napoved Washingtona o vojaški pomoči možna že danes, a ob tem opozoril, da bodo zadeve zapletle razmere v ameriškem kongresu, kjer spodnji dom trenutno nima vodje.

Za zdaj pa je še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa "neposredno vpleten" Iran, je še dodal visoki predstavnik Bele hiše.