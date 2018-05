Izrael na pogovor poklical tudi slovensko veleposlanico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izrael je zaradi slovenske podpore resoluciji Združenih narodov, ki je pozvala k mednarodni preiskavi nedavnega nasilja na območju Gaze, poklical na pogovor slovensko veleposlanico v Izraelu Barbaro Sušnik, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

Poleg slovenske veleposlanice je Izrael na pogovor poklical tudi španskega veleposlanika, v torek pa bodo na pogovor poklicali še belgijskega veleposlanika.

Slovenija, Španija in Belgija so bile namreč ene izmed 29 držav, ki so podprle omenjeno resolucijo Združenih narodov.

V nasilju v Gazi je bilo ubitih 61 Palestincev

Svet Združenih narodov za človekove pravice se je na zahtevo več držav v petek sestal na izrednem zasedanju zaradi nedavnega nasilja na območju Gaze, v katerem je bilo ubitih po zadnjih podatkih 61 Palestincev.

Resolucijo je podprlo 29 držav članic, dve sta bili proti, 14 držav pa je bilo vzdržanih.