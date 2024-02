Izjemno odkritje: na Poljskem našli štiri tisoč let staro bakreno bodalo

Arheologi so štiri tisoč let staro bakreno bodalo, najdeno v gozdu na jugovzhodu Poljske, označili za izjemno. Redko orožje je odkril ljubiteljski zgodovinar Piotr Gorlach, ki je v bližini kraja Korzenica na jugovzhodu države z detektorjem kovin v gozdu iskal vojaške predmete iz prve in druge svetovne vojne.

Po pisanju poljske tiskovne agencije PAP si je za tisti dan dejal, da je končal iskanje. Ko se je vračal k avtu, je iz navade pustil detektor vklopljen. "Na neki točki sem zaznal signal. Ko sem začel kopati, sem videl ploščat kovinski predmet, prekrit z zeleno patino. Hitro sem spoznal, da imam opravka z nečim veliko starejšim od vojaških predmetov iz prve in druge svetovne vojne, ki sem jih iskal na tem območju," je povedal.

Gorlach je bodalo predal Muzeju Orsetti House v mestu Jaroslaw, kjer so arheologi orožje datirali v drugo polovico tretjega tisočletja p. n. št. Elzbieta Sieradzka-Burghardt iz muzeja je za PAP povedala: "Bodalo je bilo izdelano pred razvojem metalurgije brona. V tretjem tisočletju p. n. št. so bili predmeti iz bakra izjemno redki, privoščili so si jih lahko le predstavniki najvišjega družbenega sloja."

Dodala je, da je to najstarejše bodalo, ki je bilo kdajkoli najdeno v regiji, in čeprav je dolgo le 10,5 centimetra, je v primerjavi z drugimi podobnimi veliko, kar kaže na to, kako dragoceni so bili kovinski izdelki v tistem času. Opozorila je še na obliko, ki spominja na osti iz kremena, ki so bile v uporabi v tistem času.

Po mnenju arheologinje bodalo najverjetneje izvira iz Karpatskega bazena na območju današnje Madžarske ali iz ukrajinske stepe. "Brez dvoma ne gre za lokalni izdelek," je poudarila.