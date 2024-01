V okviru obsežnega projekta VrH Julijcev, ki ga je vodil javni zavod Triglavski narodni park (TNP), so pri obnovi kalov na primorski strani parka odkrili večje kose jelke. To je bilo nenavadno, saj ta drevesa na tem območju že dolgo ne rastejo več. Konec lanskega leta opravljena analiza je pokazala, da je jelka stara več kot 6.500 let.

"Dokumenti, ki so potrdili izjemnost lanskega zimskega odkritja v Čadrgu, so v javni zavod Triglavski narodni park prispeli tik pred zaključkom leta in hkrati pred uradnim zaključkom obsežnega projekta VrH Julijcev," so zapisali na spletni strani zavoda.

Obnova starega kala v Lazeh v Čadrgu na primorski strani TNP se je začela februarja lani. Ob izkopu so pod muljem na globini približno enega metra naleteli na večje kose debel iglavcev, za katere se je izkazalo, da gre za les jelke. Ker je obstajala možnost, da gre za neobičajno star les, je javni zavod TNP poslal vzorce na analizo.

Šele analiza na Dunaju razkrila starost lesa

Dendrokronološko analizo je opravil oddelek za lesarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti, vendar datacija zaradi previsoke starosti ni bila uspešna, zato so na oddelku za lesarstvo pripravili in v analizo poslali dodatni vzorec v laboratorij na Dunaju. Datacija je razkrila, da je les star okoli 6.560 let.

Gre za izjemno odkritje, ki je presenetilo tako stroko kot domačine. Nenavadno je tudi to, da je bil les ob odkritju tako dobro ohranjen, so poudarili v TNP.