Iz klavnice pobegnila bika

Splitsko-dalmatinska policija je danes opozorila prebivalce, da sta iz mesnopredelovalnega obrata v naselju Kaštel Sućurac pobegnila mlada bika, ki ju še vedno iščejo. Domačine so pozvali, naj se jima ne približujejo, poročajo hrvaški mediji.

Policija poziva domačine, naj jih pokličejo, če vidijo bika. "Ne približujte se jima," so poudarili.

Kot so še pojasnili, so o dogodku obvestili veterinarsko inšpekcijo, na pomoč pa so poklicali tudi gorsko reševalno službo, ki bo opravila pregled terena z brezpilotnimi letalniki.