Na Krasu: jelen prebil vetrobransko steklo in pristal na sovoznikovem sedežu

V torek se je vozniku na Krasu zgodila nevsakdanja nesreča. Pred kombi mu je namreč skočil jelen, prebil vetrobransko steklo in pristal na sovoznikovem sedežu. Voznik se ni poškodoval, jelena, ki je iz kombija zbežal, pa so hudo poškodovanega našli lovci in mu skrajšali trpljenje, poroča Večer.

Triinštiridesetletnega voznika kombija iz Hrušice na Gorenjskem je v torek nekaj pred osmo uro zjutraj v bližini križišča za Pliskovico in Kosovelje presenetil jelen, ki je pridivjal z desne strani.

V naslednjem hipu je začutil močan pok na vetrobranskem steklu. "Kombi je sunkovito ustavil, nekaj centimetrov desno od sebe pa je zagledal zadnjico mogočne živali," dogodek opisuje mariborski časnik.

Žival je nekaj trenutkov obnemoglo obležala v razbitem steklu, nato pa počasi prišla k sebi in se panično začela reševati iz objema vetrobrana. Še pred prihodom policistov se je jelen rešil in pobegnil v gozd.

Voznik je takoj poklical policijo, ki je o nesreči obvestila lovce, ti pa so na pomoč poklicali še vodnika psa krvosledca, ki je kasneje približno 700 metrov od kraja nesreče našel hudo poškodovanega jelena.

Nesrečni jelen je trpel kakšno uro in pol, preden so mu lovci skrajšali muke. Imel je hude notranje krvavitve in med drugim predrta pljuča. Po oceni lovca najmanj šest let stari jelen s takimi poškodbami ne bi dočakal niti dveh dni.