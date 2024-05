Raziskovalci tržaškega naravoslovnega muzeja so po poročanju Primorskega dnevnika na Krasu zabeležili prisotnost nove vrste klopa Hyalomma marginatum. Kot je za STA pojasnil Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, je vrsta s slovenskim imenom dvogostiteljski klop na območju prisotna že več let in ne gre za nov pojav.

Dvogostiteljski klop je domorodna vrsta s sicer zelo specifično biologijo, je v odgovoru zapisal Trilar. V študijskih zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije je shranjen primerek, ki ga je slovenska biologinja, kemičarka in medicinska entomologinja Danica Tovornik našla leta 1955 v Sečoveljskih solinah.

Trilar je pojasnil še, da so dvoogostiteljskega klopa v okviru monitoringa klopov letos našli na dveh lokacijah pod Kraškim robom. V Sloveniji je vrsta razširjena v priobalnem pasu. Gostitelji ličink in nimf so ptice, odraslih osebkov pa veliki parkljarji.

Posamezne primerke klopov so prinesle ptice in trgovina z živino

Po poročanju Primorskega dnevnika je na zajedavca, ki živi navadno v vročih in suhih okoljih južnega Sredozemlja, a se je zaradi podnebnih sprememb in bolj vročih poletij pred nekaj leti pojavil tudi v osrednji Evropi, nazadnje v Avstriji, na družbenem omrežju Facebook v skupini Skrivnosti in čudesa Krasa opozoril naravoslovec in zoolog Nicola Bressi, ki je delil muzejsko objavo.

Tržaški naravoslovni muzej navaja, da so posamezne primerke odkrili že v preteklosti, prinesle so jih ptice selivke in trgovina z živino, mrzle zime pa so doslej preprečile naselitev te vrste klopov.