Italijanski premier Conte za celotno Italijo razglasil karanteno

Zaprte bodo vse izobraževalne ustanove v državi. Prebivalci se bodo lahko gibali po državi le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov. Conte je na novinarski konferenci pojasnil, da bodo prekinjeni tudi vsi športni dogodki, med drugim bo zamrznjena italijanska nogometna liga Serie A.

Še naprej pa bo deloval javni potniški promet, da bi s tem zagotovili neprekinjenost proizvodnje in da bi ljudem omogočili, da bi lahko šli v službo, je še napovedal Conte.

Na mejah bo Italija izvajala tudi nadzore vstopov v državo.

"Številke nam govorijo o pomembnem naraščanju števila oseb v intenzivnih terapijah bolnišnic in na žalost tudi števila umrlih. Svoje navade moramo spremeniti, zdaj. V dobro Italije se moramo vsi nečemu odreči. In to takoj. Uspelo pa nam bo le, če bomo sodelovali vsi in se prilagodili tem novim omejujočim normam," je v večerni izjavi medijem v vladni palači dejal Conte.

Predsednik pokrajine Puglia Michele Emiliano, ki je pozival k razširitvi karantene na celotno državo, je na Twitterju zapisal, da ukrep lahko veljal od 15 do 20 dni.

Danes umrlo skoraj sto oseb

V Italiji je zaradi novega koronavirusa v zadnjem dnevu umrlo 97 ljudi, skupaj je število žrtev naraslo na 463. Število okuženih z virusom sars-cov-2 pa je v Italiji naraslo na 7.985, je danes sporočil vodja italijanske civilne zaščite Angelo Borrelli.

Samo v Lombardiji, ki je najhuje prizadeta italijanska dežela, je doslej skupno umrlo 333 ljudi. Kot je pojasnil Borrelli, je bila večina smrtnih žrtev starejša od 70 let. V Italiji je sicer doslej ozdravelo 724 ljudi.

Z novim številom smrtnih žrtev v Italiji je število mrtvih v Evropi preseglo 500 ljudi. Po celem svetu je novemu koronavirusu podleglo okoli 3890 ljudi, od tega okoli 3100 na Kitajskem.

Od nedelje je bilo v karanteni 16 milijonov ljudi, zdaj vseh 60 milijonov

Italija je uvedla stroge ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Od nedelje je v Italiji v karanteni 16 milijonov ljudi, ki ne smejo vstopati ali odhajati s tega območja brez resnega in nujnega razloga. Karantena med drugim zajema finančno središče Milano, Benetke z okolico, Padovo, Modeno, Parmo in Rimini. Na območju živi četrtina od 60 milijonov prebivalcev Italije.

Na prizadetih območjih je promet danes potekal, čeprav ponekod v okrnjeni obliki. Letala so tako vzletala z letališča v Milanu in Benetkah, železniški promet pa je bil rahlo okrnjen. Oblasti so sicer aktivirale nadzore na železniških postajah, letališčih in avtocestah. Vsak, ki želi mimo nadzorne točke, mora predložiti obrazložitev razlogov za pot.

Ljudje lahko zapustijo območje le v nujnih primerih ali zaradi službe, obrazec pa lahko izpolnijo pri nadzorni točki. Tistim, ki brez dovoljenja zapustijo območje v karanteni, grozi pregon zaradi neupoštevanja predpisov oblasti, kar pomeni do tri mesece zapora in globo v višini do 206 evrov.

V Milanu so bile danes zaprte številne trgovine in lokali, na ulicah je bilo le malo ljudi in avtomobilov. Na blagajnah trgovin so ljudje, ki so čakali v vrsti, imeli med seboj meter razmaka.

Zaprta vsa smučišča

Italijanska vlada je že pred tem odredila zaprtje vseh smučišč v državi. Ukrep bo v veljavo stopil opolnoči.

Že pred tem so predčasni zaključek sezone napovedala smučišča Kronplatz, Alta Badia, Gröden/Seiser Alm, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Zinnen Dolomiten, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rollepass, Gitschberg Jochtal-Brixen, Alpe Lusia/San Pellegrino in Civetta. Proge so nameravala prav tako zapreti v torek.