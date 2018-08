Italijanska vlada neenotna o kazni zaradi zrušenega viadukta

V ruševinah zrušenega avtocestnega viadukta v italijanskem pristaniškem mestu Genova še vedno iščejo pogrešane ljudi. Po podatkih oblasti jih pogrešajo še od 10 do 20. Novih žrtev ali preživelih minulo noč niso našli. Nazadnje so poročali o 39 smrtnih žrtvah, 11 poškodovanih pa je v bolnišnici.

Več sto reševalcev od torka popoldne neprekinjeno išče pogrešane pod ruševinami viadukta Morandi, ki se je zrušil med hudim neurjem, ko je v globino 45 metrov skupaj z njim zgrmelo okoli 35 avtomobilov in trije tovornjaki.

V soboto, ko bo v Italiji dan žalovanja za žrtvami, bodo zanje ob 11.30 pripravili državni pogreb. Že danes pa bodo pokopali nekaj žrtev, katerih svojci želijo zasebni pogreb.

Vlada neenotna o odvzemu koncesije podjetju Autostrade per l'Italia

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj oblikovalo preiskovalno komisijo, ki bo izvedla tehnični pregled in analizo zrušenega viadukta. Njene ugotovitve bodo podlaga za odločitev, ali bodo zasebnemu upravitelju avtocest Autostrade per l'Italia zaradi zrušenja odvzeli licenco.

Glede odvzema koncesije so v vladi nesoglasja. Vodja Gibanja petih zvezd in minister za gospodarski razvoj Luigi Di Maio je sinoči ponovil, da bodo podjetju Autostrade per l'Italia odvzeli licenco in mu dodelili kazen v višini do 150 milijonov evrov, pa tudi sodili, če bo potrebno.

Notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini pa je želel grožnjo z odvzemom koncesije nekoliko omiliti z besedami, da želijo od upravitelja dobiti vse, kar je mogoče, za svojce žrtev, poškodovane in tiste, ki so ostali brez domov. Menil je, da bi moralo podjetje za pomoč družinam in lokalni vladi nameniti do 500 milijonov evrov.

Zvečer je nato zatrdil, da v vladi "velja popolna uglašenost glede odvzema koncesije".

Državni sekretar za promet Edoardo Rixi je v četrtek napovedal, da bi prihodnje leto morali na kraju zrušenega zgraditi nov viadukt. Foto: Reuters

Prihodnje leto bodo gradili nov viadukt

Iz varnostnih razlogov so na območju evakuirali prebivalce iz 13 stanovanjskih poslopij. V skladu s podatki lokalnih oblasti je okoli 600 ljudi ostalo brez domov. Okoli 117 so jih namestili v hotelih ali zasebnih stanovanjih, drugi pa so pri svojcih.

Nekaj ljudi se je sicer sinoči že lahko vrnilo na svoje domove, bodo pa večino poslopij zaradi poškodb morali porušiti.

Državni sekretar za promet Edoardo Rixi je v četrtek napovedal, da bi prihodnje leto morali na kraju zrušenega zgraditi nov viadukt.

Podjetje Autostrade per l'Italia je sicer že pred tem sporočilo, da bi ga lahko zgradili v petih mesecih. Ob vse večjih pritiskih pa je v četrtek sporočilo, da se bodo od zdaj reševalna vozila po italijanskih avtocestah peljala brez plačila cestnin, tako "da bodo omogočili njihove nadaljnje dragocene reševalne operacije".