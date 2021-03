Italijani aretirali domnevnega pomagača pri napadih v Parizu

Italijanska policija je danes sporočila, da so aretirali 36-letnega Alžirca, ki ga sumijo članstva v skrajni skupini Islamska država (IS), pomagal pa naj bi skrajnežem, ki so novembra 2015 izvedli teroristične napade v Parizu. Moški naj bi teroristom zagotovil dostop do ponarejenih dokumentov, so še sporočili iz policijskega urada v Bariju.