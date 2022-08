Italijan po počitnicah v Španiji pozitiven na novi koronavirus, opičje koze in HIV

36-letni Italijan je prvi primer, ki je hkrati pozitiven na opičje koze, novi koronavirus in HIV. Simptome je dobil devet dni po vrnitvi s počitnic v Španiji. Kot poroča Daily Mail, je letos od 16. do 20. junija preživel pet dni na počitnicah, kjer je imel več nezaščitenih spolnih odnosov. 2. julija je bil pozitiven na novi koronavirus, sledile so mu opičje koze in nato HIV. Italijanski znanstveniki trdijo, da je to prvi primer hkratne tovrstne okužbe.

V začetku tega leta so se pri 36-letnem Italijanu devet dni po vrnitvi s potovanja po Španiji začeli pojavljati številni simptomi, vključno z utrujenostjo, vročino in vnetim grlom.

Moški je bil od 16. do 20. junija 2022 na počitnicah v Španiji, na katerih je, kot je povedal, imel nezaščiten spolni odnos z več moškimi.

2. julija je bil pozitiven na novi koronavirus, istega dne popoldne se mu je na levi roki pojavil izpuščaj. Naslednji dan so se majhni boleči izpuščaji začeli pojavljati še na drugih delih telesa - spodnjih okončinah, obrazu in zadnjici.

Do 5. julija so se mehurčki še naprej širili in se razvili v majhne izbokline na koži. Takrat je moški odšel na urgentni oddelek univerzitetne bolnišnice San Marco v Catanii v Italiji in bil nato premeščen na enoto za nalezljive bolezni.

Tam so ga testirali na opičje koze, test je bil pozitiven. Kasneje se je izkazalo, da je bil pozitiven tudi na HIV-1, in raziskovalci so rekli, da "glede na njegovo ohranjeno število CD4 domnevajo, da je okužba razmeroma nova".

Ko je prebolel covid-19 in opičje koze, so bolnika 11. julija odpustili iz bolnišnice in ga poslali domov v izolacijo.

"Ta primer dokazuje, da se lahko simptomi opičjih koz in bolezni covid-19 prekrivajo, in potrjuje, da so v primeru sočasne okužbe zbiranje anamneze in spolne navade ključnega pomena za postavitev pravilne diagnoze," so v svoji izjavi zapisali raziskovalci z univerze v Catanii.