IS prevzela odgovornost za smrt francoskih vojakov v Maliju

IS je sporočila, da so njeni pripadniki na območju Menake na jugu Malija pripravili zasedo konvoju francoskih vojakov. Izbruhnili so spopadi, na območju pa je skušal pristati helikopter francoske vojske, ki se je zaradi streljanja skušal umakniti in je trčil v drug helikopter.

Pri tem je umrlo 13 francoskih vojakov, to pa je najbolj smrtonosna nesreča, odkar Francija od leta 2013 v tej in drugih zahodnoafriških državah posreduje proti islamskim skrajnežem. Doslej je v tej operaciji umrlo 38 francoskih vojakov.

Ena največjih izgub za francosko vojsko

Francoska vojska je s to nesrečo doživela eno največjih izgub od napada na francoski štab Drakkar v Bejrutu leta 1983, v katerem je bilo ubitih 58 ljudi. Državna žalna slovesnost, ki se je bo udeležil francoski predsednik Emmanuel Macron, bo potekala v ponedeljek v Parizu v Les Invalides.

V Maliju in več drugih državah na območju Sahela je v okviru operacije, imenovane Barkhane, nameščenih okoli 4.500 francoskih vojakov, katerih glavna naloga je usposabljanje lokalnih sil, pa tudi sodelovanje v boju proti skrajnežem.

Ponedeljkovo akcijo so francoske sile izvajale, potem ko so islamski skrajneži na severu Malija v zadnjih tednih izvedli niz smrtonosnih napadov.