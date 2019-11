V trčenju helikopterjev v Maliju umrlo 13 francoskih vojakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nesreči, v kateri sta med operacijo proti džihadistom v Maliju trčila dva helikopterja francoske vojske, je v ponedeljek zvečer umrlo 13 francoskih vojakov, so danes sporočili iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

To je najbolj smrtonosna nesreča, odkar Francija od leta 2013 v tej in drugih zahodnoafriških državah posreduje proti islamskim skrajnežem. Doslej je v tej operaciji umrlo 38 francoskih vojakov.

Ponedeljkovo trčenje je bilo tudi najbolj smrtonosno za francoske vojake po operaciji francoske vojske na poslopje Drakkar v Bejrutu leta 1983, v katerem je umrlo 58 padalcev.

V Maliju in več drugih državah na območju Sahela je v okviru operacije, imenovane Barkhane, nameščenih okoli 4500 francoskih vojakov, katerih glavna naloga je usposabljanje lokalnih sil, pa tudi sodelovanje v boju proti skrajnežem.

Ponedeljkovo akcijo so francoske sile izvajale, potem ko so islamski skrajneži na severu Malija v zadnjih tednih izvedli niz smrtonosnih napadov.

V samo nekaj dneh v začetku novembra je v napadih skrajnežev na vojaške postojanke in druge tarče umrlo več kot 50 ljudi - med njimi tudi francoski vojak, ki je z oklepnikom zapeljal na eksplozivno telo.

Med žrtvami tudi šest častnikov

Macron se je v sporočilu za javnost danes poklonil spominu 13 umrlih vojakov, "ki so umrli za Francijo v težkem boju proti terorizmu v Sahelu". Med žrtvami je šest častnikov, šest podčastnikov in desetnik.

Francoska obrambna ministrica Florence Parly je medtem sporočila, da so že začeli preiskavo, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok nesreče. Po navedbah obrambnih virov sta v nesreči trčila jurišni helikopter tipa tiger in večji vojaški transportni helikopter tipa cougar.

Po nizu islamističnih napadov v začetku meseca je predsednik Malija Ibrahim Boubacar Keita posvaril, da je na kocki stabilnost države. Malijce je pozval, naj strnejo vrste in podprejo vojsko.

Mali je poleg Nigerije, Burkine Faso, Nigra in Čada ena izmed držav na območju Sahela, ki so od leta 2012 tarča napadov skrajnih islamistov. Ti so prisegli zvestobo ali Islamski državi ali Al Kaidi.