Irena Joveva nosilka kandidatne liste Svobode na evropskih volitvah #video

Izvršni odbor in svet Gibanja Svoboda sta na nocojšnjih sejah znova razpravljala o kandidatih za prihajajoče evropske volitve in dokončno potrdila kandidatno listo. Ob predstavitvi kandidatov na festivalu Svobode je sicer veljalo, da se mesto nosilca na listi nasmiha direktorju postojnske porodnišnice Aleksandru Merlu, vendar pa ga je stranka nadomestila s sedanjo evropsko poslanko Ireno Jovevo. Svojo kandidatno listo je predstavila tudi izvenparlamentarna zelena stranka Vesna.

"Verjamem v odločitev Svobode za to listo, ker je odlična, mlada, zelena in kompetentna, ter hkrati tudi zaupam volivkam in volivcem, njihovi svobodni odločitvi in verjamem, da bodo prepoznali potencial, ki ga ta lista ponuja," je v izjavi za medije povedala Irena Joveva, ki upa na čim višjo volilno udeležbo in število glasov, saj si želi, da bi v prihodnjem mandatu v parlamentu ostale progresivne evropske sile, ki jim je mar za ljudi.

Poleg nosilke liste Joveve so preostali kandidati po vrsti Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leben, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Brežan.

Postopek imenovanja kandidatov poln preobratov

Organa stranke sta oblikovanje liste kandidatov za poslance v Evropskem parlamentu začela že konec marca, a takrat potrdila le sedem od devetih mogočih imen. Poleg Merla so tedaj za kandidate potrdili še aktualno evropsko poslanko Ireno Jovevo, poslanca DZ Tamaro Vonta in Uroša Brežana, predsednika strankinega podmladka Mateja Graha, državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Mašo Kociper in evropskega poslanca Klemna Grošlja, ki pa je pozneje od kandidature odstopil, tako da so na listi manjkala tri imena.

Kandidatno listo predstavila tudi zelena stranka Vesna

Danes je kandidatno listo vložila tudi zunajparlamentarna stranka Vesna. Kandidaturo so simbolično vložili ob današnjem dnevu Zemlje, je v izjavi dejal nosilec liste Vladimir Prebilič. Ob tem je poudaril, da so 1.681 podpisov zbrali v manj kot treh dneh, stranka pa stavi na pravičen zelen prehod.

Na listi so Urša Zgojznik, Klemen Belhar, Marike Grubar, Uroš Macerl, Andreja Marolt, Ibrahim Nouhoum, Manca Košir ter podjetnik Saša Fras.

Na predlagani listi Vesne je devet kandidatk in kandidatov, poleg Prebiliča ter druge na listi in sopredsednice stranke Urše Zgojznik še podpredsednik Vesne in podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, nekdanja predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, predsednica Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, humanitarec in soustanovitelj Afriškega foruma Ibrahim Nouhoum, nekdanja profesorica novinarstva in publicistka Manca Košir ter podjetnik Saša Fras.

Prebilič, sicer kočevski župan, je spomnil, da bo država konec tedna začela živeti na račun t. i. okoljskega dolga, kar pomeni, da bo izčrpala vse okoljske vire, ki so ji na voljo v tem letu.

"Planet in okolje, v katerem živimo, smo si izposodili od tistih, ki prihajajo za nami," je povedal Prebilič. Te odgovornosti se zavedajo in upajo, da bodo skozi politični program, delo in argumente ljudi prepričali k temu, da jim prisluhnejo in omogočijo prenos teh politik v evropski parlament.

Urša Zgojznik je glede zelenega in pravičnega prehoda dejala, da "to ni neka abstraktna misel, to ni neka visokopolitična zahteva, ampak gre preprosto za skrb za ljudi, za vsa živeča bitja".

