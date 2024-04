Podmladek Gibanja Svoboda bo še naprej vodil Matej Grah

Gibanje Svoboda Mladi bo še naprej vodil Matej Grah, so na današnjem volilnem kongresu sklenili člani podmladka največje parlamentarne stranke. Grah, sicer tudi kandidat stranke za evropske volitve, je ob ponovni izvolitvi izpostavil pomen povezovanja mladih in učinkovitega zastopanja njihovih interesov.

Ob predsedniku Mateju Grahu so podpredsedniki Gibanja Svoboda Mladi postali Blaž Juren, Miha Mohorčič in Lucija Tacer, mesto generalne sekretarke pomladka pa je zasedla Nika Podakar, so sporočili iz podmladka največje parlamentarne stranke. Za mednarodnega sekretarja so izbrali Tadeja Marušiča, v izvršni odbor pa so izvolili še Saro Žibrat, Žigo Papeža, Roka Čigona, Gregorja Kukoviča in Tadeja Jezerika.

Grah mlade pozval k udeležbi na evropskih volitvah

"Bližajo se nam evropske volitve, referendum o konoplji, prostovoljnem končanju življenja, spremembi volilnega sistema... Teme, ki bodo zagotovo zaznamovale našo prihodnost, zato pozivam vse mlade, da se 9. junija odpravimo na volišča ter jasno in glasno povemo, kakšno prihodnost si želimo," je ob ponovni izvolitvi na mesto predsednika podmladka izpostavil Grah.

Robert Golob: Mi računamo na vas

Zbrane je na volilnem kongresu nagovoril tudi predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob, ki je izrazil podporo mladim in njihovim prizadevanjem. Poudaril je, da stranka že ustanovitve daje veliko poudarka na mlade in obljubil, da bo enako med prihajajočimi evropskimi volitvami. "Bodite aktivni, glasni, mi računamo na vas," je poudaril.