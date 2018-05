Irci na referendumu podprli odpravo prepovedi splava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irci so na petkovem referendumu z veliko večino podprli odpravo prepovedi splava, kažejo vzporedni izidi. Po navedbah časnika The Irish Times je za glasovalo 68 odstotkov volivcev, po navedbah javne radiotelevizije RTE pa celo 69 odstotkov. Irski premier Leo Varadkar, ki je podpiral odpravo prepovedi, je dejal, da vse kaže, da Irci pišejo novo poglavje v zgodovini države.

Štetje glasovnic se bo začelo ob 9. uri po srednjeevropskem času, končni izidi pa bodo objavljeni še danes.

Irci so na referendumu glasovali o odpravi osmega amandmaja irske ustave, ki dejansko onemogoča umetno prekinitev nosečnosti. Če bo večina glasovala za, bodo lahko sprejeli novo zakonodajo, ki bo ženskam omogočala splav na njihovo zahtevo v prvih 12 tednih nosečnosti.

Irska z eno od najstrožjih zakonodaj glede prekinitve nosečnosti

Osmi amandma, ki je na Irskem začel veljati leta 1983, je izenačil pravico do življenja tako za nerojenega otroka kot nosečnico, s tem pa je prekinitev nosečnosti v državi dejansko postala nemogoča. Po letu 2013 so nato na Irskem dovolili umetno prekinitev nosečnosti samo v primeru ogroženosti življenja nosečnice.

V primeru umetne prekinitve nosečnosti, kadar življenje nosečnice ni ogroženo, je na Irskem tako za nosečnico kot zdravnika in vse, ki pri tem pomagajo, zagrožena zaporna kazen do 14 let zapora. Irska ima tako eno od najstrožjih zakonodaj glede umetne prekinitve nosečnosti na svetu.

Na Irskem s kriminalizacijo umetne prekinitve nosečnosti splava niso odpravili, so pa dosegli stigmatizacijo žensk. Prepoved umetne prekinitve nosečnosti tako ne dosega svojega namena, ogroža pa življenja žensk in povzroča diskriminacijo in neenakopravnost.