Iranski predsednik stopil v bran ženskam in kritiziral Izrael

Pezeškian je med kampanjo obljubil, da bo kot predsednik nasprotoval patruljiranju moralne policije, ki na iranskih ulicah nadzoruje spoštovanje zakona o nošenju islamske naglavne rute hidžab in izvaja aretacije domnevnih kršiteljic. Danes je zatrdil, da bo poskrbel, da ta organ žensk ne bo več nadlegoval.

Ravno danes sicer minevata dve leti od začetka množičnih in smrtonosnih protestov v Iranu, v ospredju katerih so bile ženske. Večmesečne demonstracije pod sloganom Ženske, življenje, svoboda je septembra 2022 sprožila smrt mlade Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla po pridržanju moralne policije. Ta jo je aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja hidžaba.

Pezeškian: Pridržujemo si pravico do obrambe

Pezeškian je bil ob tem na današnji novinarski konferenci kritičen do Izraela. Obtožil ga je, da hoče islamsko republiko zaplesti v regionalno vojno, kar naj bi dokazoval umor političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu.

"Pridržujemo si pravico do obrambe," je poudaril reformistični iranski predsednik in v luči tega stopil v bran iranskemu raketnemu programu, rekoč, da bi jih Izrael brez njega lahko kadarkoli bombardiral – kot to počne v Gazi.

Spregovoril je tudi o odnosih z ZDA. "Nismo mi tisti, ki smo sovražno nastrojeni. Mi nismo zgradili vojaških oporišč okoli njihove države," je poudaril Pezeškian in vnovič zavrnil tudi obtožbe o dobavah raket Rusiji, zaradi katerih so ZDA in EU proti Teheranu prejšnji teden uvedle nove sankcije.