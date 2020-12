Tudi na Hrvaškem se razmere še ne izboljšujejo

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5.356 testih potrdili 1.886 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je pozitiven skoraj vsak četrti test. Umrlo je 59 bolnikov s covid-19, je objavil nacionalni štab civilne zaščite na današnji novinarski konferenci. Kot so dodali, je 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev 1.154.

Današnje število na novo okuženih v 24 urah je nekoliko višje kot prejšnji ponedeljek, ko so na Hrvaškem potrdili 1.830 okužb. V ponedeljek pred tem pa je bilo 1.973 okužb, je dejal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Poudaril je, da je bilo dnevno število okuženih ob ponedeljkih v preteklih 14 dneh približno na enaki ravni. Na Hrvaškem praviloma ob ponedeljkih potrdijo manj novih okužb, ker ob nedeljah opravljajo manj testiranj kot ob delavnikih, navaja STA.

Visoka incidenca okužb

Capak je poudaril, da je 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev še zmeraj visoka in znaša 1.154. Stopnja smrtnosti zaradi covid-19 je 515 na milijon prebivalcev. Povedal je tudi, da je delež pozitivnih testov v preteklih 14 dneh znašal 35,6 odstotka, medtem ko je bilo od začetka razglasitve epidemije pozitivnih 23 odstotkov od skupaj skoraj 816.300 testov, poroča STA.

Tudi ljudje, ki so ozdraveli, morajo uporabljati maske

Vodja HZJZ je tudi dejal, da so v soboto sprejeli sklep, da morajo tudi ljudje, ki so okrevali po bolezni covid-19, še naprej uporabljati obrazne maske. Pojasnil je, da ni znanstvenih dokazov, ki bi potrdili, da imuniteta ne vpliva na prenos virusa.

Največ primerov znova na območju Zagreba

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 578 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji so imeli 184 okuženih v 24 urah. Iz Istrske županije so poročali o 82 novih primerih.

Na Hrvaškem je trenutno 22.124 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2.629 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih je 277 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 152.300 okužb z novim koronavirusom. Do zdaj je bilo 2.231 smrtnih žrtev covid-19. Okrevalo je nekaj manj kot 128 tisoč obolelih. V samoizolaciji je skoraj 52.800 ljudi, so še povedali, še piše STA.