Indijo pretresa brutalno nasilje #video

Več kot štirideset mrtvih in na stotine poškodovanih ljudi. To je posledica spopadov pripadnikov hindujske in muslimanske skupnosti v indijski prestolnici New Delhi. Versko motivirani shodi so se sprevrgli v brutalne prizore, ki so jih podžgali nacionalistična retorika in dejanja predsednika indijske vlade Narendre Modija.

Indijska nacionalistična vlada je sprejela dva zakona, ki skupaj tvorita odkrito rasno "očiščevanje". Po prvem so vsi prebivalci Indije, ki se z dokumenti ne morejo identificirati kot indijski državljani, obravnavani kot nezakoniti priseljenci.

To je uničujoče predvsem za revnejše prebivalce, ki nimajo nobenih dokazil, da so indijski državljani. Drugi zakon je povezan s prvim in omogoča pridobitev indijskega državljanstva vsem nepopisanim prebivalcem, razen muslimanom.

TRIGGER WARNING : BRUTALITY

*Sensitive content*



WATCH : Right wing RSS hindutva Terrorists kicking & dragging a man brutally in chandbagh today



(3 PM // 25.02.2020)#GenocideInDelhi #DelhiBurning #DelhiPolice #DelhiRiots #DelhiViolence pic.twitter.com/K822SIn1YI — CAA / NRC Protest Info. (@NrcProtest) February 25, 2020

Muslimanska skupnost se je na vladne ukrepe odzvala s protesti, na katere so s svojimi shodi odgovorili tudi hindujci. Napetosti so prerasle v vsesplošen kaos, anarhijo in nered. Nasilje je izbruhnilo na obeh straneh, vendar so večino brutalnih napadov izvedli hindujci na muslimane. Hindujski ekstremisti so začeli uničevati trgovine in domove muslimanov, kot poroča Vice News. Nekatere so silili v prepevanje hinduističnih nacionalističnih pesmi, veliko muslimanov pa so se lotili s pestmi, poroča The Guardian. Policistom ne uspeva ohranjati miru, nekateri jih obtožujejo celo ravnodušja.

Cops and locals taking pictures, asking those injured to sing Vande Mataram, abusing them. Hum log kitna gir gaye hain. Zameer mar gaya hai hamara pic.twitter.com/DsMD1zd3fk — Rana Ayyub (@RanaAyyub) February 25, 2020

Narendra Modi

Indijski predsednik vlade, ki je leta 2019 z visoko prednostjo na volitvah dobil novi petletni mandat, v deželi, ki jo vodi, uživa neverjetno podporo.

Modi je odraščal kot revni prodajalec čaja, navdihujoča zgodba o političnem uspehu pa je zaslužna za njegovo izjemno priljubljenost med hindujskimi prebivalci milijardne Indije. Njegov glavni politični moto je pomagati revnim, na tem področju pa je relativno uspešen.

Več kot 70 milijonom družinam je njegova vlada omogočila povezavo do plinovodov, držal pa je tudi predvolilno obljubo in prebivalcem najrevnejših predelov zagotovil dostop do več kot sto milijonov straniščnih školjk kot odgovor na "sanitarno krizo".

Two of my colleagues @arvindgunasekar and @saurabhshukla_s were badly beaten by a mob just now in Delhi, they only stopped beating them after realising they are “our people- Hindus”. Absolutely despicable. — Nidhi Razdan (@Nidhi) February 25, 2020

Nacionalistični populizem

Preostali ukrepi njegove vlade so bili milo rečeno vprašljivi: v bitki proti korupciji je Modijev finančni resor izničil veljavo najpogostejših bankovcev v obtoku. To ne bi bilo nič katastrofalnega, če bi uporabnike gotovine na takšno potezo obvestili prej kot štiri ure pred uvedbo predpisa. Pričakovano se je bančni sistem skoraj zlomil.

Mnogi, ki so želeli zamenjati neveljavne bankovce, so čakali tudi po več ur ali celo dni, veliko bankam pa je preprosto zmanjkalo gotovine. Ukrep ni dosegel prvotnega namena preprečitve korupcije, je pa ustvaril vsesplošen kaos in nezadovoljstvo, a to presenetljivo ni zmanjšalo Modijeve priljubljenosti.

Modijeva karizma je najbolj nevarna pri uveljavljanju njegove nacionalistične ideologije. Zagovarja namreč prepričanje, da Indija temelji na hinduistični religiji, kar je v popolnem nasprotju z idejo indijskega voditelja Mahatme Gandija o sekularizaciji. Paravojaška organizacija RSS, tesno povezana z njegovo stranko, se spogleduje z nacističnimi idejami nadvlade ene rase, prav tako nikoli ni skrivala svojega simpatiziranja z Adolfom Hitlerjem.