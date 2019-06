Tragedija na Hrvaškem: Tovornjakar zaužil zdravila, po katerih bi moral počivati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tragična nesreča, v kateri je voznik tovornjaka na hrvaškem počivališču zapeljal v množico ljudi in ubil dve deklici, dve ženski pa huje ranil, dobiva nove razsežnosti. Le noč pred nesrečo je voznik Ivan Filipović zaradi hudih bolečin v hrbtu klical nujno pomoč. Zdravniki so mu predpisali močna zdravila in obvezen počitek, a se je Filipović kljub temu odpravil na pot.