V nesreči manjšega letala v Spodnji Avstriji sta danes umrla dva človeka, še dva sta hudo poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Linzu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Šlo je za štirisedežno letalo vrste Piper, vzrok nesreče pa za zdaj ni znan. Prav tako ni znano, kam je bilo letalo, ki je poletelo z manjšega letališča Seitenstetten, namenjeno. Enomotorno letalo je sicer strmoglavilo na težko dostopnem terenu.

Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana.