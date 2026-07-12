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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
17.05

Osveženo pred

18 minut

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nesreča nesreča letalska nesreča Avstrija

Nedelja, 12. 7. 2026, 17.05

18 minut

Huda letalska nesreča v Avstriji

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Letalo, letalska nesreča | Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana. | Foto Shutterstock

Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana.

Foto: Shutterstock

V nesreči manjšega letala v Spodnji Avstriji sta danes umrla dva človeka, še dva sta hudo poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Linzu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Šlo je za štirisedežno letalo vrste Piper, vzrok nesreče pa za zdaj ni znan. Prav tako ni znano, kam je bilo letalo, ki je poletelo z manjšega letališča Seitenstetten, namenjeno. Enomotorno letalo je sicer strmoglavilo na težko dostopnem terenu.

Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana.

nesreča nesreča letalska nesreča Avstrija
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