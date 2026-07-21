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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
9.43

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča policija prometna nesreča e-skiro kolesar informacije

Torek, 21. 7. 2026, 9.43

29 minut

Policija poziva k posredovanju informacij o nesreči v Ljubljani

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Električni skiro. Nesreča. | Kolesarju, ki je bil v nesreči lažje poškodovan, je pomagal neznani moški, so dodali na PU Ljubljana. | Foto Shutterstock

Kolesarju, ki je bil v nesreči lažje poškodovan, je pomagal neznani moški, so dodali na PU Ljubljana.

Foto: Shutterstock

Policija poziva k posredovanju informacij o nesreči kolesarja in neznanega voznika e-skiroja za razjasnitev okoliščin. Po nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 21. ure na Ulici Hermana Potočnika v Ljubljani, je voznik s kraja odpeljal, ne da bi posredoval svoje podatke, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali na telefonsko številko Policijske postaje Ljubljana Moste 01 586 76 00. Voznika e-skiroja pozivajo, da pokliče na navedeni številki oziroma se zglasi na Policijski postaji Moste.

Kolesarju, ki je bil v nesreči sicer lažje poškodovan, je pomagal neznani moški, so dodali na PU Ljubljana.

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