Policija poziva k posredovanju informacij o nesreči v Ljubljani

Policija poziva k posredovanju informacij o nesreči kolesarja in neznanega voznika e-skiroja za razjasnitev okoliščin. Po nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 21. ure na Ulici Hermana Potočnika v Ljubljani, je voznik s kraja odpeljal, ne da bi posredoval svoje podatke, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali na telefonsko številko Policijske postaje Ljubljana Moste 01 586 76 00. Voznika e-skiroja pozivajo, da pokliče na navedeni številki oziroma se zglasi na Policijski postaji Moste.

Kolesarju, ki je bil v nesreči sicer lažje poškodovan, je pomagal neznani moški, so dodali na PU Ljubljana.