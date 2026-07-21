V nesreči se je hudo poškodovala 80-letna kolesarka, njeno življenje je ogroženo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili v ponedeljek okoli 11.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo kolesarke in voznice osebnega avtomobila na območju Velikih Malenc. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 80-letni kolesarki, ta pa je po kolesarski stezi pravilno prečkala cesto. Po trčenju je kolesarka padla in se hudo poškodovala, njeno življenje pa je ogroženo.

Reševalci so 80-letno kolesarko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi hudih poškodb pa je njeno življenje ogroženo. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Hudo poškodovan mopedist

Še ena prometna nesreča se je na območju Senovega zgodila nekaj po 16.30, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in mopedist.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila ob zavijanju levo odvzel prednost 16-letnemu vozniku mopeda. Ta je po trčenju padel in se hudo poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi, so še sporočili s policije.