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Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
12.31

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

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Natisni članek
Umag policija nesreča nesreča

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 12.31

1 ura, 29 minut

Umag: Slovenec izsilil motorista. Ta mu je s čelado razbil steklo in ga udaril v glavo.

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Umag | Policija bo zoper motorista vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine ter obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir. | Foto Ana Kovač

Policija bo zoper motorista vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine ter obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir.

Foto: Ana Kovač

V naselju Crveni Vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek.

Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v Ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letnik, je danes sporočila hrvaška policija.

Motorist in njegova 40-letna sopotnica sta po trčenju v avtomobil padla na cesto in se lažje poškodovala.

S čelado razbil steklo vozila in Slovenca udaril po glavi 

Po padcu je motorist pristopil do avtomobila, s čelado razbil steklo vozila, nato pa z isto čelado udaril 27-letnega Slovenca.

Policija bo zoper motorista vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine ter obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir. Zoper slovenskega državljana bo uvedla prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa.

policija, slovenska policija
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