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Avtor:
Sa. B.

Torek,
21. 7. 2026,
16.58

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Anže Logar dopust počitnice minister morje Skok

Torek, 21. 7. 2026, 16.58

35 minut

Anže Logar raje kot na žgočem soncu uživa pod borovcem

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anže Logar | Minister Anže Logar si je privoščil nekaj dni poletnega oddiha. | Foto STA

Minister Anže Logar si je privoščil nekaj dni poletnega oddiha.

Foto: STA

Ob začetku parlamentarnih počitnic, ki bodo trajale do konca avgusta, si je dopust privoščil tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Na družbenih omrežjih je delil fotografijo, s katere je razvidno, da dopustuje nekje ob morju.

"Skok poletja 2026. Predpriprava," je minister Anže Logar zapisal v opisu, s katerim se je navezal na nedavno potrjeni predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), ter dal vedeti, da o delu razmišlja tudi med dopustom.

Sodeč po fotografiji minister čas raje kot na žgočem soncu preživlja na ležalniku v senci pod borovcem. Pred soncem ga dodatno ščitita klobuk in sončna očala. Ali dopustuje ob hrvaški obali ali kje drugje, ni znano, je pa jasno, da v poletnih dneh nadvse uživa.

Pred dnevi je utrinek z dopustovanja na morju delil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je objavil fotografijo, na kateri s svojo hčerko uživa v vodnih aktivnostih.

Jernej Vrtovec
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