Torek, 21. 7. 2026, 16.58
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Anže Logar raje kot na žgočem soncu uživa pod borovcem
Ob začetku parlamentarnih počitnic, ki bodo trajale do konca avgusta, si je dopust privoščil tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Na družbenih omrežjih je delil fotografijo, s katere je razvidno, da dopustuje nekje ob morju.
"Skok poletja 2026. Predpriprava," je minister Anže Logar zapisal v opisu, s katerim se je navezal na nedavno potrjeni predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), ter dal vedeti, da o delu razmišlja tudi med dopustom.
Sodeč po fotografiji minister čas raje kot na žgočem soncu preživlja na ležalniku v senci pod borovcem. Pred soncem ga dodatno ščitita klobuk in sončna očala. Ali dopustuje ob hrvaški obali ali kje drugje, ni znano, je pa jasno, da v poletnih dneh nadvse uživa.
Pred dnevi je utrinek z dopustovanja na morju delil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je objavil fotografijo, na kateri s svojo hčerko uživa v vodnih aktivnostih.