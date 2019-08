Hrvaško sodišče ga je kaznovalo, ker je vzklikal "za dom spremni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtor in glavni izvajalec pesmi Bojna Čavoglave je Marko Perković Thompson.

Hrvaško višje sodišče za prekrške je potrdilo izrek kazni za javno vzklikanje ustaškega pozdrava "za dom spremni" med izvajanjem pesmi Bojna Čavoglave. A kaznovan ni bil avtor in glavni izvajalec pesmi Marko Perković Thompson, ampak Mario Roso iz Makarske, poroča hrvaški Jutarnji list. Gre za prvo tovrstno pravnomočno obsodbo, izpostavlja časnik.

Roso je bil kaznovan za izvedbo te pesmi med 20. obletnico operacije Nevihta v Makarski leta 2015, ker se na začetku vzklika "za dom spremni". Sodišče je ocenilo, da je bil ta pozdrav tudi zgolj v krajši različici "za dom" uradni pozdrav ustaške in fašistične NDH med drugo svetovno vojno, ki temelji na rasizmu in s tem simbolizira sovraštvo do ljudi druge rasne, verske in etnične pripadnosti.

"Pozdrav je v nasprotju s hrvaško ustavo"

Na sodišču so pojasnili, da ne glede na to, da je pesem izvedel v njeni izvirni obliki, bi se moral zavedati morebitnega negativnega vpliva izrekanja tega pozdrava in se vzdržati tovrstnega obnašanja.

Sodišče je dodalo še, da čeprav je omenjeni pozdrav del avtorskega umetniškega dela, pa to ne vpliva na dejstvo, da simbolizira sovraštvo proti ljudem drugačne verske in etnične pripadnosti, manifestira rasistično ideologijo in podcenjuje žrtve zločinov proti človečnosti. Pozdrav je tudi v nasprotju s hrvaško ustavo, ki prepoveduje vsakršno izvajanje ali spodbujanje nacionalnega, rasnega ali verskega sovraštva ali kakršnokoli obliko nestrpnosti.

Je pesem prepovedana ali jo lahko izvaja le Thompson?

Mario Roso se je na odločitev višjega sodišča odzval z začudenjem. "Naj povejo, ali je ta pesem prepovedana ali ne. Ali pa naj povejo, da je jaz ne smem izvajati, Thompson pa lahko," je komentiral.

Trdil je, da je na proslavi ob hrvaškem nacionalnem prazniku leta 2015 v Makarski zgolj odpel izvorno besedilo pesmi Bojna Čavoglave, kot je tudi registrirano v hrvaškem društvu skladateljev. Pojasnil je še, da je pesem zapel po naročilu organizatorjev proslave, mestnega odbora Rapac-Zelenka. Sicer pa, da ni na njegovem repertoarju, ker da on sicer na ribiških zabavah poje zgolj o soncu, morju in Dalmaciji.

Prejel je 130 evrov kazni

Tedaj je sicer o njegovi izvedbi te sporne pesmi prvi poročal lokalni časnik Makarska kronika, zaradi česar je Roso vložil tožbo. A na drugi strani je tamkajšnje tožilstvo proti njemu sprožilo prekrškovni postopek. Za ta prekršek je po poročanju Jutarnjega lista zagrožena kazen celo do 30 dni zapora. Toda sodnik za prekrške se je odločil za blažjo, zgolj denarno kazen. Leto dni po prekršku ga je obsodil na denarno kazen v višini 765 kun in še 200 kun za stroške postopka (skupaj okoli 130 evrov).

Foto: YouTube

Toda Roso se je na to kazen pritožil. Višje sodišče pa je na podlagi te pritožbe zdaj prvič lahko odločalo o začetku Thompsonove pesmi. Prvostopenjsko kazen je potrdilo, sodba pa je s tem postala pravnomočna. Ker pa je višje sodišče odgovorno tudi za poenotenje sodne prakse, bi ta sodba morala vplivati tudi na vse druge postopke v povezavi s to pesmijo, še navaja Jutarnji list.

Thompsona je sodišče v Kninu oprostilo

Istega leta je sicer tudi Thompson med proslavljanjem hrvaškega dneva zmage in domovinske hvaležnosti in veteranov, ki ga obeležujejo 5. avgusta, izvajal omenjeno pesem, a ga je sodnik za prekrške v Kninu skoraj tri leta kasneje oprostil obtožb. Policija v Šibeniku se je potem na to razsodbo pritožila, vendar se višje sodišče o tem še ni izreklo. Zanimivo bo, ali bo pri tem dosledno, navaja Jutarnji list.