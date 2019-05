Hrvaško novinarsko društvo obsodilo napad na novinarja v Pliberku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški mediji so poročali, da je bilo na sobotni spominski slovesnosti v Pliberku manj incidentov zaradi poveličevanja nacizma in ustaštva kot prejšnja leta.

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes obsodilo fizični in verbalni napad na novinarja nemškega časnika Frankfurt Rundschau Danijela Majića na sobotni spominski slovesnosti na Libuškem polju pri Pliberku. Majića so med opravljanjem novinarskih nalog na tradicionalni slovesnosti v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev napadli nekateri udeleženci. Pred hujšimi posledicami je novinarja rešila avstrijska policija, navaja HND v današnjem sporočilu za javnost.

Kot pojasnjuje, so Majića nekateri izmed napadalcev prepoznali kot novinarja, ki je poročal o udeležbi hrvaškega televizijskega voditelja Velimirja Bujanca in drugih hrvaških desničarjev na srečanja v cerkvenih prostorih, ki jih v Nemčiji pripravlja hrvaška skupnost. Med drugim je škofija v Mainzu prepovedala nastope Bujanca in njegovih somišljenikov v cerkvenih prostorih, so poudarili v HND.

Za posebej nesprejemljive imajo grožnje s smrtjo Majiću, ki so bile objavljene v komentarjih na Bujančevem profilu na Facebooku, potem ko je objavil tudi video posnetek dela spornega dogodka. Hrvaški mediji so poročali, da je Bujanec pljunil v Majića. Po poročanju hrvaških medijev je Majić avstrijski policiji ovadil Bujanca zaradi pljuvanja in žalitev.

Bujanec zanikal, da bi fizično in verbalno napadel Majića

HND navaja, da ima Bujanca del hrvaške javnosti in politične elite za novinarja. Bujanec je avtor in voditelj televizijske oddaje Bujica, ki jo v udarnih terminih tedensko predvaja več hrvaških lokalnih postaj. Nekatere med njimi so zaradi sovražnega govora v Bujici kaznovali z začasno prekinitvijo oddajanja.

Medtem je Bujanec zanikal navedbe HND, da bi fizično in verbalno napadel Majića. Trdi, da gre za neresnico, ker ni bilo nobenega stika med njim in osebami, ki so mu blizu, z nemškim novinarjem. Izpostavil je, da je tudi avstrijska policija ugotovila, da niso kršili avstrijskih zakonov.

Bujančevi posnetki naj bi dokazovali, da je bil Majić v Pliberku kot aktivist

Kot poudarja, ima posnetke, ki dokazujejo, da Majić v Pliberku ni bil kot novinar, temveč kot aktivist, ki je posredoval navodila nasprotnikom slovesnosti, ki so imeli jugoslovanske zastave in komunistične simbole. Navedel je, da ne želi polemizirati s HND, temveč opozoriti, da ga iz novinarskega društva niso kontaktirali, preden so objavili svojo "sodbo".

