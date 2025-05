Slovenski rokometaši v kultnem Golovcu po nov mejnik

Slovenske rokometaše ob 18. uri v Celju čaka zadnja kvalifikacijska tekma za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem, Švedskem in Norveškem. V kultni dvorani Golovec se bodo pomerili z Estonci, v primeru zmage pa bodo postavili nov mejnik in prvič v zgodovini kvalifikacijski ciklus končali s 100-odstotnim izkupičkom.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so zmagali na vseh petih tekmah v skupini 1. Po dvakrat so ugnali tekmece iz Litve in Severne Makedonije, enkrat pa iz Estonije, ki na dosedanjih tekmah niso osvojili nobene točke.

Slovenska izbrana vrsta si je nastop na celinskem tekmovanju, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto v danskem Herningu, norveškem Oslu ter švedskem Malmöju in Kristianstadu, izborila že po štirih tekmah. Po sredini zmagi v Vilniusu proti Litvi z 31:28 je dokončno osvojila prvo mesto, kar ji prinaša ugodnejše izhodišče na žrebu, ki se bo 15. maja v Herningu pričel ob 18. uri.

