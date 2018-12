V Srbiji tisoči za neodvisne medije in proti avtokratskemu vladanju #video

V Beogradu je v soboto zvečer več tisoč ljudi znova protestiralo proti predsedniku Aleksandru Vučiću in njegovi vladi. Nasprotniki mu očitajo avtokratsko vladanje in popoln nadzor nad mediji.

Zahtevajo večjo pluralnost nacionalne radiotelevizije

Organizatorji trdijo, da se je protesta udeležilo med 35 in 40 tisoč ljudi. Policija svoje ocene ni podala. Tuje tiskovne agencije medtem poročajo o okoli pet tisoč udeležencih, ki so se sprehodili mimo prostorov srbske nacionalne radiotelevizije RTS.

Med drugim so zahtevali, da RTS v osrednji informativni oddaji nameni pet minut časa predstavnikom protesta in da v programu omogoči opoziciji izražanje svojih stališč, objavlja verodostojne posnetke in predstavi resnične podatke o številu nezadovoljnih državljanov.

"RTS je sodelavka v prikrivanju resnice in ustvarjanju vzporedne, lažne stvarnosti, ki jo Aleksandar Vučić ustvarja že več kot šest let," v sporočilu za javnost navaja organizator.

Vučića so protestniki pozivali tudi, naj neha lagati in krasti. Nosili so transparente z napisi Nisem nor, Začelo se je in Dokler niso vsi svobodni, ni svoboden nihče, nekateri so po zgledu Francije oblekli tudi rumene odsevne jopiče. Protestni shod je sicer minil brez incidentov, so pa protestniki ustavili promet na nekaterih osrednjih mestih ulicah.

Protesti že tretjo zaporedno soboto

Vučić je v soboto novinarjem zatrdil, da "nima težav" s protesti v Beogradu, če le ni nasilja nad ljudmi in objekti. Prepričan je, da tako on kot njegova Srbska napredna stranka (SNS) iz protestov vsakič znova izideta močnejša, organizatorji protestov pa občutno slabotnejši. "Moč namreč ne pride z decibeli glasu, ampak z močjo programa, energijo, načrtom dela, tega, kar delate za državo," je poudaril.

Protesti v Beogradu so bili sicer že tretjo zaporedno soboto. Izvajajo jih pod sloganom En od petih milijonov, potem ko je Vučić poudaril, da ne bo izpolnil zahtev opozicije, tudi če se zbere pet milijonov ljudi.