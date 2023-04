Hrvaški reševalci na morju rešili huje poškodovana Slovenca in Hrvata

Hrvaški gorski reševalci so v skupni akciji z reško in šibeniško luško upravo v nedeljo in ponedeljek opravili dve zahtevnejši reševalni akciji, v katerih so rešili hrvaškega in slovenskega državljana, so v torek sporočili z ministrstva za morje in promet. Oba sta težje poškodovana.