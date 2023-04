Slovenka z BMW trčila v tovorno vozilo. Oba sta padla v morje.

Okoli 11.45 so policisti prejeli obvestilo, da je voznica osebnega vozila BMW X5 slovenske registracije v trajektnem pristanišču v Drveniku zadela parkirano tovorno vozilo, zaradi česar sta obe vozili pristali v morju.

"Voznico so iz vozila izvlekli gasilci in jo z vozilom nujne medicinske pomoči prepeljali v splitsko bolnišnico. Obe vozili bodo potegnili iz morja. Policisti so zavarovali kraj dogodka. Sledi preiskava," so sporočili s policije.