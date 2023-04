Zaradi hudih poškodb umrl traktorist

Nesreča se je zgodila, ko je 76-letni voznik traktorja med vožnjo po klancu navzdol nenadoma zapeljal v levo z vozišča, kjer je nato trčil v skalnato strugo potoka.

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 156 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, 21 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 52 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 41-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 35 tatvin, 20 poškodovanj tuje stvari, 17 vlomov, sedem primerov nasilja v družini, dve povzročitvi telesnih poškodb, dva primera ponarejanja denarja, dve grožnji in en rop.