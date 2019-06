Hrvaška na mejnih prehodih z BiH postavlja ograjo

Hrvaška je v ponedeljek postavila premično kovinsko ograjo na mejnem prehodu Maljkovac nedaleč od Velike Kladuše v Bosni in Hercegovini, je potrdilo hrvaško notranje ministrstvo. Poudarili so, da so ograje v skladu s schengenskimi pravili. Podobne ograje bodo postavili tudi na mejnim prehodih Gejkovac in Pašin Potok.

Hrvaško notranje ministrstvo je pojasnilo, da gre za ukrep "tehničnega nadzora" mejnih prehodov in neposredne okolice v skladu s pravili za zaščito zunanje meje Evropske unije. "Mejni prehodi praviloma morajo biti ločeni z ograjo," so objavili na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva. Izjeme so lahko le mejni prehodi za maloobmejni promet, so pojasnili.

Ograja bo predstavljala oviro migrantom, ki bi poskusili nasilno prečkati mejo, navaja zagrebški časnik Večernji list. Postavljena so tudi vrata na ograji, ki jih v primeru poskusa ilegalnega vstopa na Hrvaško lahko nemudoma zaprejo. Na ta način se bodo izognili nujnim policijskim okrepitvam. Prav tako ne bo treba postavljati dodatnih policijskih ovir, so pojasnili na hrvaškem notranjem ministrstvu.

Kovinska ograja s konicami na vrhu je visoka tri metre, so poročali tudi mediji v BiH. Objavili so fotografijo ograje z vrati na betonskem mostu pred hrvaškim mejnim prehodom Maljevac.

Lani so migrante ustavili s pomočjo vodnih topov in helikopterjev

Sarajevski časnik Dnevni avaz na svoji spletni strani poroča, da Hrvaška uvaja dodatne varnostne ukrepe na meji, a da ni jasno, ali ima tudi nove informacije o morebitnih novih nasilnih poskusih vdorov migrantov na hrvaško ozemlje.

Kot dodaja, je oktobra lani približno 200 migrantov poskusilo nasilno vstopiti iz BiH na Hrvaško čez mejni prehod Maljevac, a so jih policisti ustavili. Pri tem je policija uporabljala vodne topove in helikopterje. Mejni prehod Maljevac je bil zaradi incidenta nekaj dni zaprt za ves promet.

Svet ministrov BiH je v ponedeljek opozoril, da se migrantski pritisk na BiH krepi in da so letos zabeležili že več kot 9000 ilegalnih vstopov v državo. Več kot tretjina migrantov je iz Pakistana. Sledijo migranti iz Bangladeša, Iraka, Sirije in Afganistana.

Oblasti v unsko-sanskem kantonu so v ponedeljek sporočile, da so omejile gibanje migrantom zunaj začasnih migrantskih centrov zaradi poslabšanja varnostnega stanja na območju ob meji s Hrvaško. Večina ilegalnih migrantov v BiH poskuša iz unsko-sanskega kantona na vsak način vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti državam Zahodne Evrope.