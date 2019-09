Hrvaška diplomacija z noto Srbiji zaradi incidenta z vojaki

Hrvaška policija je v soboto v jutranjih urah na mejnem prehodi Bajakovo ob meji s Srbijo ustavila kombi, v katerem je bila skupina srbskih vojakov, ki so bili namenjeni na žalno slovesnost v samostan srbske pravoslavne cerkve v Jasenovcu. Vojakom so prepovedali vstop na Hrvaško s pojasnilom, da obiska niso uradno napovedali v skladu z mednarodnimi predpisi. V kombiju so našli tudi uniforme srbske vojske.

Prepoved povzročila ostre odzive srbskega državnega vrha

Srbsko obrambno ministrstvo je po ustavitvi vojakov sporočilo, da so organizatorji slovesnosti obvestili lokalno policijo o njihovem prihodu, kar naj bi po njihovem mnenju zadostovalo za nemoten vstop delegacije v državo. Prepoved je povzročila tudi ostre odzive srbskega državnega vrha, ki je Hrvaško znova primerjal z ustaško NDH iz časov druge svetovne vojne.

Hrvaško zunanje ministrstvo je danes ponovilo, da so na Bajakovu preprečili nenapovedan in nezakonit poskus vstopa srbskih vojakov na Hrvaško. Na današnjem srečanju s srbsko veleposlanico je uradni Zagreb obsodil poskus vstopa srbskih vojakov brez vedenja in soglasja hrvaških oblasti, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Čeprav je srbska veleposlanica zavrnila sprejem protestne note, je ministrstvo izrazilo svoj protest. Dogodek je ocenilo kot provokacijo z namenom povzročanja incidenta ter najostreje obsodilo dejstvo, da so v organizacijo dogodka bile vključene uradne institucije Republike Srbije," so navedli.

Neprimerno ravnanje Beograda?

Na sedežu hrvaške diplomacije menijo, da pomenijo poskus provokacije in tudi odzivi srbskega političnega vrha nadaljevanje neprimernega ravnanja Beograda. Menijo, da je v Srbiji že dlje časa prisoten javni govor, ki je usmerjen proti Hrvaški, sosedi Srbije ter članici zveze Nato in Evropske unije. Dogodek je še enkrat potrdil, da se Srbija ni pripravljena soočiti z lastno zgodovino in odgovornostjo za vojne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so sklenili.

Hrvaški mediji so poročali, da se je srbska vojaška delegacija lani udeležila žalne slovesnosti v samostanu v Jasenovcu v civilnih oblekah, potem ko niso dobili dovoljenja za udeležbo v uniformah. Na Hrvaškem menijo, da bi srbski vojaki v uniformah na žalni slovesnosti razburili hrvaško javnost. Menijo, da bi v primeru nenapovedane navzočnosti srbskih vojakov v uniformah morala posredovati hrvaška policija, kar bi verjetno povzročilo še bolj jezne odzive Srbije.