Hrvaška v pogajanja s Slovenijo o gradnji mostu ob meji pri Metliki

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je danes v Zagrebu povedal, da je treba nadaljevati pogovore s slovensko stranjo. Podpisati bo namreč treba pogodbo, s katero si bosta državi razdelili obveznosti pri zgraditvi mostu pri mejnem prehodu. Izpostavil je še, da bo hrvaški načrt sporazuma temelj za pogajanja hrvaških pogajalcev in da ima pooblastila za podpis sporazuma.

Most je bil v poplavah močno poškodovan

Spomnil je, da so zaradi prometne varnosti most in mejni prehod za ves promet zaprli konec aprila 2015. Most je bil namreč v poplavah leta 2014 močno poškodovan. Novi most bo zagotovil boljšo cestno povezavo ter sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo, še posebej pa bo koristil prebivalcem, ki živijo na obeh straneh meje.

Hrvaška vlada je današnjo odločitev pospremila tudi z informacijo, da je vrednost zgraditve mostu ocenjena na pet milijonov kun. Polovico zneska bo moralo zagotoviti javno podjetje Hrvatske ceste. Financiranje v obrokih naj bi trajalo do leta 2023.

Zadovoljstvo ob odločitvi hrvaške vlade je danes izrazil župan Občine Metlika Darko Zevnik in poudaril, da so tako prebivalci na obeh straneh meje kot tudi predstavniki občine v dozdajšnja dogovarjanja in usklajevanja o tem projektu vložili precej truda. Po Zevnikovih informacijah je priprava projekta za gradnjo mostu v sklepni fazi, treba je le še zagotoviti sredstva v državnem proračunu. Zevnik pričakuje, da se bodo dela začela prihodnje leto.

Potem ko so zaradi dotrajanosti in poškodb stari most čez potok Kamenica pri maloobmejnem prehodu Božakovo za promet zaprli aprila 2015, je bil most nekaj časa odprt samo za pešce, pozneje pa so ga zaprli tudi zanje, je še povedal Zevnik. Neprevoznost mostu je precejšnje breme za ljudi na obeh straneh mejne črte, ki so most uporabljali za dostop do vinogradov in njiv na drugi strani meje ali za dostop do služb, saj se morajo voziti po več kilometrov daljši obvozni poti.

Hrvaška vlada je julija sprejela podoben sklep o sprožitvi postopka za podpis sporazuma s Slovenijo o zgraditvi mostu ob mednarodnem mejnem prehodu Dragonja-Kaštel v Istri. Vrednost mostu je prav tako ocenjena na približno 675 tisoč evrov. Vsaka od držav naj bi prispevala polovico tega zneska.