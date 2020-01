Hrvaški minister napoveduje: Še naprej bomo nadzirali Piranski zaliv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 dejal, da bo hrvaška policija tudi v prihodnje nadzirala "vsako ped hrvaškega morja", vključno s Piranskim zalivom. Povedal je tudi, da so lani prijeli skoraj tisoč tihotapcev ljudi.

"Hrvaška policija varuje vsako ped hrvaškega morja in meje na morju, vključno s Piranskim zalivom, in tako bo ostalo tudi v prihodnje," je odgovoril Davor Božinović na vprašanje, ali se bo po vstopu Hrvaške v območje schengna kaj spremenilo in ali hrvaška policija še vedno varuje sredinsko črto v Piranskem zalivu ter spremlja hrvaške ribiče, poroča STA.

Božinović je dejal, da bo odločitev o vstopu Hrvaške v schengen politična

Kot je poudaril, je tudi njegovim evropskim sogovornikom jasno, da je varnost EU ogrožena, če članica Unije, ki ima najdaljšo kopensko mejo, nima dostopa do določenih baz podatkov in informacijskih sistemov, ki bi ga dobila z vstopom v schengenski sistem.

Znova je zavrnil obtožbe proti hrvaški policiji zaradi nezakonitega ravnanja z migranti, ki jih je bil deležen tudi med ponedeljkovo predstavitvijo hrvaškega predsedovanja Svetu EU v odboru za državljanske svoboščine Evropskega parlamenta. Kot je dejal, obtožbe prihajajo izključno z enega političnega spektra v Evropskem parlamentu, od evropske levice. Vse obtožbe so narejene po enakem vzorcu in nobenih dokazov ni, ki bi kompromitirali hrvaške policiste, je zatrdil.

Hrvaški notranji minister je odločno dejal, da bo Hrvaška nadzirala vsako ped hrvaškega morja. Foto: Reuters

Po besedah hrvaškega ministra je problem v tem, da migrantov nočejo v nobeni evropski državi, Hrvaška pa je izpostavljena pritiskom, da bi odprla meje. "In kaj potem? Imamo žico na meji s Slovenijo in Madžarsko. Ti ljudje bi ostali na Hrvaškem. Naše sporočilo je humano - če ne želite sprejeti teh ljudi, jim ne dajte lažnega upanja," je izjavil.

Božinović ni povedal, koliko migrantov je na Hrvaško lani vrnila Slovenija, potem ko jih je ustavila na svoji meji. Novinar je omenil, da je šlo za 20 tisoč migrantov. "Slišal sem 16 tisoč. Ni spodobno, da bi se obmetavali s številkami, saj se 16 tisoč zagotovo ne nanaša na število oseb. Nekateri so tudi 17-krat ali večkrat poskušali nezakonito prečkati mejo," je povedal.

Ni odgovoril, koliko migrantov so vrnili v Bosno

Ni odgovoril niti na vprašanje, koliko migrantov je Hrvaška vrnila Bosni in Hercegovini, je pa ponovil, da tudi prosilci za azil na Hrvaškem nočejo ostati v državi, ampak so njihov cilj države Zahodne Evrope, kot sta Nemčija in Švedska.

Na novinarsko vprašanje, ali obstaja mobilna policijska enota z imenom Koridor, katere naloga je vračanje migrantov v BiH, je odgovoril, da je ta enota namenjena boju proti kriminalu, povezanem z migracijami. Poudaril je, da je hrvaška policija lani prijela 995 tihotapcev ljudi, samo januarja letos pa že več kot 80, še piše STA.