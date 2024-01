Hit video: dostavljavec hrano dostavil kar na konju #video

Dostavljalec hrane iz južne Indije je na bencinskem servisu čakal v vrsti za točenje goriva, naenkrat pa se naveličal, zajahal konja in opravil svoje delo.

Facing a petrol shortage near Malakpet, Hyderabad, this Zomato delivery champion delivered more than food – they served resourcefulness with a dash of creativity! #InnovativeSolutions pic.twitter.com/QVTtiWbb8z — Dr Padma Veerapaneni (@DrPadmaofficial) January 4, 2024

Videoposnetek, objavljen na družbenih medijih, prikazuje dostavljavca v Hyderabadu v južni Indiji, kako jaha konja z rdečo vrečko dostave hrane Zomato na hrbtu, poroča The Guardian.

Zaradi stavke pomanjkanje goriva in gneča na črpalkah

V torek so bile bencinske črpalke v mestu Hyderabad polne avtomobilov. Kratka stavka voznikov tovornjakov in cistern je namreč povzročila pomanjkanje goriva na črpalkah. Stavkali so proti predlogu zakona, ki predvideva visoke denarne kazni in desetletno zaporno kazen za tiste, ki bi trčili v drugo vozilo in pobegnili s kraja nesreče.

Stavko so prekinili, potem ko je vlada napovedala, da se bo pred nadaljevanjem zakonodaje posvetovala z vozniki.

Raznašalec hrane je s konja mahal mimoidočim in razlagal, kaj se je zgodilo. "Ni bilo goriva za moj motor. V vrsti sem čakal tri ure, vse to se je zgodilo po tem, ko sem prevzel naročilo," je povedal Indijec.

Najpogosteje hrano dostavljajo s skuterji

V Indiji je pogosto mogoče videti dostavljavce hrane, ki se na svojih skuterjih prebijajo skozi preobremenjena mesta, da bi pravočasno dostavili naročilo. Nekatera podjetja zaradi močne konkurence ponujajo celo dostavo v deset minutah, kar je indijska javnost kritizirala, češ da ogrožajo življenja dostavljavcev.

V podjetju Zomato sicer pravijo, da njihovi delavci niso nagrajeni za pravočasne dostave ali kaznovani za zamude pri dostavi. V prihodnosti nameravajo na dostavne vreče namestiti telefonsko številko, na kateri bodo ljudje lahko prijavili prehitro ali nepremišljeno vožnjo.