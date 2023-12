Glovo obeležuje prvo leto programa Zaveza dostavljavcem v Sloveniji in napoveduje nove ugodnosti za kurirje, ki dostavljajo prek aplikacije

Oglasno sporočilo

Foto: Glovo

Da bi kurirjem, ki sodelujejo z aplikacijo, zagotovili dostop do večje varnosti in zaščite, je podjetje Glovo zanje začelo izvajati tečaje prometne varnosti, ki so eden od ključnih stebrov programa Zaveza dostavljavcem. Tako so od novembra lani skupaj s certificiranimi strokovnjaki iz AMZS organizirali tri predstavitve prometne varnosti in predpisov za kurirje, ki uporabljajo aplikacijo Glovo. Izobraževanja so bila organizirana v Ljubljani, vsem kurirjem, ki uporabljajo Glovo, pa je bil na voljo tudi spletni dostop do tečaja. S srečanji so Glovo in njegovi partnerji ozaveščali o prometni in osebni varnosti zlasti kurirje in preostale udeležence v prometu. Podjetje je napovedalo, da bo v pobudah za varnost v prometu do konca leta 2024 sodelovalo več kot 50 odstotkov voznega parka kurirjev.

Z aktiviranjem programa za kurirje Glovo zagotavlja, da so vsi kurirji, ki uporabljajo platformo v Sloveniji, zavarovani za primer prometne nesreče. V svoji aplikaciji je uvedel tudi gumb za klic v sili, ki kurirjem zagotavlja preprosto orodje, s katerim lahko v primeru nesreče pokličejo pomoč in obvestijo pristojne organe.

Poleg tega Glovo nenehno proaktivno skrbi za dobro počutje in zdravje kurirjev. V poletnih mesecih so ozaveščali o pomenu hidracije in s pomočjo partnerja Oraketa kurirjem razdelili brezplačne pijače in plastenke za večkratno uporabo ter jim omogočili dostop do vode na vseh lokacijah partnerjev.

Da bi kurirjem pomagali nadgraditi njihova poklicna znanja in odpirati nove priložnosti, podjetje Glovo v okviru programa vsem registriranim kurirjem zagotavlja brezplačen dostop do digitalne platforme G-learning, kjer najdejo več kot sto tečajev. Po besedah predstavnikov podjetja so med floto kurirjev, ki v Sloveniji dostavljajo prek Glova, doslej najbolj priljubljeni tečaji s področja komunikacije, dobrega počutja in varnosti ter poslovnih veščin.

Kot del svoje zaveze za povečanje ugodnosti, ki so na voljo kurirjem, ki uporabljajo aplikacijo Glovo, je podjetje uvedlo tudi program Glovo Club, ki nenehno razvija partnerstva za zagotavljanje dostopa do dodatnih popustov za uporabnike kurirskih aplikacij. Trenutno imajo kurirji v okviru Glovo Cluba dostop do posebnih promocij izdelkov in storitev ter uživajo ugodnosti, kot so popusti v izbranih restavracijah in pri storitvah rezervacij počitnic.

Da bi dodatno razširili ugodnosti, ki so na voljo kurirjem, in povečali njihovo zadovoljstvo, podjetje napoveduje uvedbo Programa Zvestobe+. Namen te pobude je nagraditi trdo delo in zvestobo kurirjev ter ohraniti njihovo motivacijo s ponudbo različnih privlačnih ugodnosti. Kurirji lahko zdaj koristijo brezplačna članstva pri nekaterih partnerjih (z brezplačno asistenco na cesti in tečaji prometne varnosti) in ugodnosti za zmanjšanje stroškov, kot so popusti za storitve popravil avtomobilov ali popusti pri nakupu električnih koles.

Naročnik oglasnega sporočila je Glovoapp SI, d. o. o.