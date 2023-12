Glovo razkriva trende naročanja Slovencev v letu 2023

Oglasno sporočilo

Povsem naravno in običajno je, da se svet spreminja. Z njim se spreminjajo tudi trendi in naročila, ki smo jih Slovenci v letu 2023 oddali preko aplikacije Glovo. Večkategorijska platforma, ki ponuja dostop do najrazličnejših izdelkov, nam razkriva marsikaj – kakšen je naš življenjski slog, kakšne navade imamo, kaj je največkrat na naših krožnikih, česa nam v hladilniku pogosto zmanjka in ali se v trgovine še zmeraj vedno podamo sami.

Foto: Glovo

Začnimo v slogu, z rekordi. Najbolj zvest uporabnik Glova iz Slovenije prihaja iz Ljubljane, kjer je v letu 2023 porabil več kot 30.000 evrov za kar 904 naročil, kar pomeni, da je vsak dan v letu v povprečju oddal dve naročili in pol. Najbolj predan kurir, ki dostavlja preko Glova, prihaja iz Domžal in je letos prevozil kar 31.300 kilometrov. Ta dosežek ga uvršča na prvo mesto med vsemi kurirji, ki dostavljajo preko Glova po vsem svetu.

Katere jedi so tiste, ki si jih največkrat zaželimo v udobju svojega doma, po možnosti čimprej je to mogoče, brez packanja in umazane posode? Slovenci smo v letu 2023 najraje naročali ameriško, zdravo in italijansko hrano. Kot najbolj priljubljena jed ostajajo nesporni zmagovalci burgerji, sledijo jim piščančji medaljoni in seveda pice! Največkrat si burgerjev in italijanske hrane zaželimo zvečer, v času kosila pa vse večkrat posegamo po bolj zdravih obrokih – porast naročil svežih solat, zelenjavnih jedi in bovel je bil v letu 2023 kar 23-odstoten!

Ena izmed prednosti naročila hrane preko aplikacije Glovo je prav gotovo tudi hitrost. Katere jedi so Slovence prevzele v letu 2023? Izjemen porast, za kar 113 %, so zabeležili pri poke bovlah, naročila za čevapčiče so poskočila za 134 %. Da smo Slovenci precej narodno zavedni, pa lahko sklepamo po naročilih lokalne hrane, ki jih je bilo za 218 % več kot v preteklem letu.

Aplikacija Glovo ne postaja vse bolj priljubljena le med tistimi, ki naročila oddajamo, ampak tudi med tistimi, ki zagotavljajo ponudbo. Število Glovo partnerjev v aplikaciji se je v letu 2023 povečalo za 27 %, mala in srednje velika podjetja pa predstavljajo več kot dve tretjini partnerske mreže v Glovo Slovenija, pri čemer se je ta segment povečal za 33 % v primerjavi z lanskim letom. Kar 22 % partnerjev se uvršča v trgovinski del, ki združuje supermarkete in trgovce na drobno.

Zlata minuta v letu 2023

Največ naročil oddajo v Ljubljani, Mariboru in Domžalah. 37 % naročil pride v času kosila, 41 % pa med 19. in 21. uro. Zlata minuta, kot so poimenovali minuto z največjo frekvenco naročil, je bila 14. marca ob 11. uri, ko je bilo dostavljenih 59 izdelkov v 23 naročilih po slovenskih ulicah – vsake 3 sekunde so sprejeli eno naročilo. Slovenci smo januarja, marca in maja naročali najpogosteje. Med dnevi so izstopali petek, četrtek in sreda, saj več kot 45 % naročil prejmejo v teh dneh.

Katere maloprodajne kategorije so doživele največji razcvet?

Slovenci smo v letu 2023 ugotovili, da po mleko, kruh ali manjkajočo sestavino za sobotno kosilo ni nujno treba do bližnje trgovine. Število dostavljenih izdelkov iz supermarketov se je povečalo za impresivnih 38 %. Petki in sobote so dnevi, ko prek Glova opravimo največ nakupov živil, saj kar 33 % tedenskih naročil prejmejo ob koncih tedna.

Kar zadeva maloprodajno vertikalo aplikacije, ki združuje specializirane trgovine, je prišlo do izjemnega porasta naročil iz kategorije daril, s povečanjem za 84 % v primerjavi z letom prej. Hitrost, diskretnost in preprostost dostave pa so tudi razlog za porast naročil iz pikantne kategorije sex shop, kjer beležijo kar 46 % več naročil.

Naročnik oglasnega sporočila je Glovoapp SI, d. o. o.