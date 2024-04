Hamas naj bi odgovoril na izraelski predlog o prekinitvi ognja v Gazi

Teroristično gibanje Hamas naj bi v Kairu odgovorilo na najnovejši predlog Izraela za prekinitev ognja v Gazi. Medtem se bo ameriški državni sekretar Antony Blinken v Savdski Arabiji o prizadevanjih za dosego premirja v Gazi ter izpustitev talcev pogovarjal s kolegi iz več arabskih in evropskih držav.

Pogajanja, katerih cilj je izpustitev talcev, ki jih od vdora na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani zadržuje Hamas, in zagotovitev prekinitve ognja v opustošeni palestinski enklavi, so bila dlje časa na mrtvi točki.

Hamas je v soboto sporočil, da preučuje najnovejši predlog Izraela za prekinitev ognja, s katerim je Tel Aviv odgovoril na predlog, ki ga je Hamas 13. aprila predstavil egiptovskim in katarskim posrednikom. Objavil je tudi še en posnetek zajetih talcev, ki pozivata k sklenitvi dogovora.

Hamas vztraja pri umiku izraelskih sil z območja Gaze

Hamas vztraja pri trajni prekinitvi ognja in umiku izraelskih sil z območja Gaze. Izrael pa je pripravljen samo na začasno prekinitev ognja, da bi dosegel osvoboditev približno 80 talcev, ki so še vedno v ujetništvu, in omogočil dostavo več humanitarne pomoči Gazi. Možnosti za končanje operacij Izrael ne vidi, dokler ne bo dosegel cilja uničenja Hamasa. Je pa izraelski zunanji minister Izrael Kac v soboto omenil možnost preložitve načrtovane ofenzive na Rafo, če bodo dosegli dogovor o izpustitvi talcev.

V Rijadu, kjer poteka srečanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), se bo Blinken o razmerah pogovarjal s kolegi iz Jordanije, Združenih arabskih emiratov in Egipta, na pogovorih pa bodo sodelovali tudi vodje diplomacij Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije.

V Savdski Arabiji je tudi palestinski premier Mahmud Abas, ki je v nedeljo ZDA pozval, naj preprečijo izraelsko ofenzivo na Rafo.