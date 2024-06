Guterres: Libanon ne sme postati druga Gaza

Spopadi med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanje Hezbolah ne smejo Libanona spremeniti v drugo Gazo, je danes posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V palestinski enklavi so medtem izraelske sile nadaljevale z napadi, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi.

"Bodimo jasni: prebivalci regije in sveta si ne morejo privoščiti, da bi Libanon postal druga Gaza," je dejal prvi mož ZN in opozoril na "bojevito retoriko" tako Izraela kot libanonskega gibanja Hezbolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njegovih besedah je tveganje za razširitev konflikta v Gazi na regijo realno in temu se je treba izogniti. "Ena nepremišljena poteza – ena napačna presoja – bi lahko sprožila katastrofo, ki bi segla daleč čez mejo in, odkrito povedano, presegla domišljijo," je dejal.

Območje ob libanonsko-izraelski meji je od 7. oktobra, ko je izbruhnila vojna v Gazi, prizorišče skorajda vsakodnevnega obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom, zaveznikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V Libanonu je bilo v sovražnostih doslej ubitih že več kot 450 ljudi, od tega skoraj sto civilistov.

Razmere so se dodatno zaostrile potem, ko je bil minuli teden v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit poveljnik Hezbolaha Sami Abdalah. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je gibanju tudi zagrozil s totalno vojno, izraelska vojska pa je potrdila načrt za ofenzivo v Libanonu.

V izraelskih napadih ubitih več deset ljudi

Izraelske sile so medtem danes nadaljevale z operacijami in napadi v Gazi, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih na desetine Palestincev. Najmanj deset jih je življenje izgubilo v napadu na begunsko taborišče Šati, 18 pa v napadu na kraj Al Mavasi blizu Rafe, je sporočil palestinski Rdeči polmesec.

Pred tem so bili davi na vzhodu Han Junisa v bombardiranju ubiti trije ljudje, vključno z otrokom, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Izraelske sile od začetka ofenzive v Gazi okrepljeno izvajajo operacije tudi na zasedenem Zahodnem bregu, v katerih je bilo odtlej ubitih že skoraj 550 Palestincev. Danes naj bi pripadniki izraelskih posebnih enot streljali na vozilo v središču mesta Kalkilja in pri tem ubili najmanj tri ljudi.