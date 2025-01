Guterres: Človeštvo je odprlo Pandorino skrinjico

Človeštvo je odprlo Pandorino skrinjico težav, med katerimi so v ospredju uničujoči konflikti, naraščajoča neenakost, podnebna kriza in tehnologija, ki je ušla izpod nadzora in bi lahko ogrozila naš obstoj, je danes dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Prepričan je, da so človekove pravice dandanes pod nenehnim udarom.

"Naša dejanja oziroma neukrepanja so odprla sodobno Pandorino skrinjico težav. Štiri od teh izstopajo, saj v najboljšem primeru predstavljajo grožnje, ki bi lahko ogrozile vse vidike naše agende, v najslabšem primeru pa spodkopale naš obstoj," je med predstavitvijo prednostnih nalog za letošnje leto v Generalni skupščini ZN dejal Antonio Guterres.

Kot štiri osrednje težave je naštel uničujoče konflikte, naraščajočo neenakost, podnebno krizo in neobvladljivo tehnologijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub nekaterim pozitivnim premikom, kot sta denimo prekinitev ognja v Libanonu in hiter razvoj obnovljivih virov energije, je Guterres dejal, da se ne smemo slepiti. "To je še vedno svet, v katerem vladata nemir in velika negotovost. Konflikti se množijo, postajajo vse bolj zapleteni in smrtonosni. Vse večje geopolitične delitve in nezaupanje pa prilivajo olje na ogenj," je dodal.

Človekove pravice pod nenehnim udarom

Izrazil je prepričanje, da so človekove pravice pod nenehnim udarom, in opozoril na pogosto nekaznovanost kršitev mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in Ustanovne listine ZN. Ponovno je tudi pozval k trajni prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi vseh zajetih talcev.

Prav tako je izrazil zaskrbljenost zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. "V celotni regiji Bližnjega vzhoda smo priča preoblikovanju. Veliko manj jasno pa je, kaj se bo iz tega razvilo," je povedal.

Guterres, ki boj proti podnebnim spremembam že leta postavlja med svoje prednostne naloge, je bil znova kritičen tudi do fosilnih goriv. "Poglejte samo hribe v Los Angelesu. Iz domovine filmov o nesrečah se je spremenil v prizorišče nesreč," je nadaljeval in napovedal novo konferenco o podnebnih spremembah, ki bo predvidoma potekala še pred naslednjo podnebno konferenco COP.