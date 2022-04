Grški padalec se je z neverjetno srečo rešil tragedije v zraku #video

Iz letala HAF (helenske letalske sile) C-130, ki je v sredo vzletelo z letališča v Larnaki, je na višini 5.000 metrov skočil prvi padalec, a mu je pri tem odpovedalo padalo.

Padalec, ki je za nekaj minut obvisel v zraku, od letala oddaljen štiri metre in pol, je na vse pretege poskušal sprostiti padalo, a mu je to onemogočal varnostni obroč, ki povezuje pas s torbo, v kateri je padalo.

Nagrada za rešitelje

K sreči so preostali padalci v letalu našli način, da so ga potegnili nazaj v letalo. Načelnik generalštaba nacionalne obrambe Grčije Konstantinos Floros bo, kot poročajo grški mediji, nagradil padalce, ki so sodelovali v operaciji in se odlično odzvali v izrednih razmerah.

Na posnetku Konstantinos Floros, ko se je januarja lani udeležil padalskega usposabljanja in potapljanja: