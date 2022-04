Obeta se drzen podvig: česa takega med letali še niso izpeljali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člana ekipe Red Bull Air Force Luke Aikins in Andy Farrington bosta svoji letali usmerila v sinhroni prosti pad z višine štiri tisoč metrov in ugasnila motorja. Nato bosta izskočila vsak iz svojega letala in zamenjala sedeža, zagnala motorje ter spet prevzela nadzor - vse v manj kot minuti.

Foto: Red Bull Content Pool Gre za prvi tovrsten preizkus, ki se ga lotevata dobra prijatelja in sorodnika, saj gre za bratranca. Na podvig sta se temeljito pripravila in za prosti pad preizkusila po meri izdelani zračni zavori, ki bosta bosta poskrbeli za nadzorovano padanje s hitrostjo 225 kilometrov na uro.

Aikins je izkušen padalec z več kot 21 tisoč skoki, pilot komercialnih letal in helikopterjev, inovator in trener, so sporočili iz Red Bulla, ki je pokrovitelj tudi tega dogodka. Leta 2012 je imel Aikins, ki je zasnoval idejo menjave letal, tudi pomembno vlogo svetovalca za skok s padalom pri projektu Red Bull Stratos, ko je avstrijski skakalec Felix Baumgartner skočil iz stratosfere.

"Ta projekt je vrhunec moje kariere in moj cilj je pokazati, da je vse mogoče. Lahko se odločiš narediti nekaj, kar se na trenutke zdi noro, nezaslišano in neizvedljivo, vendar ti uspe zaradi odločnosti, ambicioznosti in kreativnosti," o dogodku v Arizoni pravi Aikins.

Med glavnimi izzivi zagotoviti nadzorovan padec letal

Tudi Farrington je že vse življenje povezan z letenjem in padalstvom. Pri 12 letih je prvič skočil v tandemu, pri 16 pa se je lotil solo skokov. Od takrat je zbral že več kot 27 tisoč skokov iz letal, tisoč "base" skokov in šest tisoč ur kot pilot.

Eden večjih izzivov pri projektu je bil razvoj metodologije, ki bi letali obdržala v nadzorovanem padanju. Treba je bilo razviti inovativen sistem zračnih zavor, nameščenih na trup letala in namenjenih nadzoru aerodinamične stabilnosti.

Foto: Red Bull Content Pool